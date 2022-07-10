أوبو تبدع.. مواصفات هاتف Oppo Find N الجديد القابل للطي

تعمل شركة أوبو Oppo على تطوير هاتفين جديدين قابلين للطي، وجاء ذلك تبعًا لعدة مصادر تتابع ذلك الأمر من خلال الإنترنت، فمن الممكن أن تعلن عملاقة التقنية الصينية قريبًا عن أقوى أجهزة قابلة للطي بشكل مختلف، وذلك وفقًا لما أكده موقع “gizchina”، وفي السطور التالية سوف نوضح هذا الأمر بالتفصيل.

أول هاتف تم إطلاقه من قبل شركة أوبو هو هاتف Find N، وقد تم إطلاقة بشكل رسمي في شهر ديسمبر السابق، وإليك أبرز مواصفات هذا الهاتف:-

مواصفات هاتف Oppo Find N

يحتوي الهاتف على شاشة مرنة WUSXGA بقياس 7.1 بوصة، وبدقة 1792 × 1920 بكسل.

تتميز شاشة الهاتف الخارجية بقياس 5.49 بوصة.

يدعم الهاتف معالج كوالكوم Snapdragon 888.

يأتي الهاتف بخمس كاميرات؛ بما في ذلك الوحدة الرئيسية بثلاث عدسات بدقة 50 + 16 + 13 ميجابكسل، كما تحتوي المفصلة على 136 مكونا.

إنما النسخة الجديدة يأتي الهاتف بطراز مشابه بتصميم محسن ومواصفات مطورة سيتم طيه أفقيا.

تتميز شاشة الهاتف بمعدل تحديث 120 هرتز، مقارنة بنموذج الجيل الأول؛ وبسمك 15.9 ملميتر ووزنه 275 جرام، سيكون الموديل الجديد أنحف وأخف وزنا.

سوف يأتي الهاتف بتصميم مشابه لعائلة هواتف سامسونج Galaxy Z Flip القابلة للطي بشكل صدفي.

يتميز الهاتف بحجم أصغر ويلائم وضعه في الجيب بشكل مريح ومضغوط.

يدعم الهاتف معدل عرض يبلغ 120 هرتز ونظام مفصل محسّن.

الجدير بالذكر أن أوبو قد قررت إطلاق عدد من الهواتف الذكية عالية الأداء مع معالجات كوالكوم Snapdragon وميدياتك Dimensity لهذا العام.