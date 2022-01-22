أوبرا تطلق اصدار تجريبي من متصفح Web3 لمتداولي العملات الرقمية

رضا على

قامت شركة اوبرا بأطلاق اعلان رسمي بأطلاق اصدار تجريبي من متصفح Web3، وهو المتصفح التي تم تجهيزه بالعديد من المميزات التي تسهل التعامل من خلال المعاملات الرقمية المشفرة، وبناء على ما تم الإعلان عنه من قبل الخبراء، فنجد أن الإصدار الجديد من Web3 من المتوقع ان يكون من اشهر المتصفحات في العالم في المستقبل لتتنافس مع كافة المتصفحات العالمية الشهيرة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ابرز التفاصيل الخاصة بأطلاق متصفح جديد من Web3 لمتداولي العملات الرقمية المشفرة

أوبرا تطلق اصدار تجريبي من متصفح Web3 لمتداولي العملات الرقمية 2 22/1/2022 - 2:07 ص

أوبرا تعلن عن متصفح جديد لمتداولي العملات الرقمية

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وقد تم طرح النسخة التجريبية من متصفح أوبرا web3 النسخة الجديدة المخصص لتداول العملات الرقمية، حيث حصل المتصفح على العديد من المزايا الهامة، حيث يتضمن بعض التطبيقات الهامة التي توفر العديد من التنبيهات والاشعارات التي يتم تقديمها لمتداولي العملات الرقمية في جميع انحاء العالم، حيث يعتبر هذا المتصفح الجديد مجموعة من المزايا الهامة الخاصة بالعملات المشفرة الرقمية.

أوبرا تطلق اصدار تجريبي من متصفح Web3 لمتداولي العملات الرقمية 1 22/1/2022 - 2:07 ص

اهم مزايا المتصفح التجريبي من web3

تم تجهيز الإصدار الجديد من web3 بمحفظة تشفير داخلية خاصة بتبادل العملات الرقمية المشفرة حول العالم، بالإضافة الى توفير مجموعة من المميزات الهامة التي تسهل تبادل هذا النوع من العملات من قبل المهتمين بتبادل العملات الرقمية في العالم، كما تم توفير المتصفح بالعديد من التنبيهات والاشعارات الهامة لمستخدمي العملات الرقمية حول العالم، كما جاء المتصفح بميزة أساسية وهي المحفظة الالكترونية المتاحة في المتصفح والتي تعمل على دعم تقنيات بلوكيشن لكي يتم التعامل مع العملات الرقمية مثل بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، وكذلك الوصول الى المميزات الخاصة بالتشفير وذلك دون الحاجة الى الوصول الى تقنيات او ملحقات إضافية الخاصة بالحواسب، بالإضافة الى مزايا حماية البيانات.

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رضا على

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