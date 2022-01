أوبرا تطلق اصدار تجريبي من متصفح Web3 لمتداولي العملات الرقمية

قامت شركة اوبرا بأطلاق اعلان رسمي بأطلاق اصدار تجريبي من متصفح Web3، وهو المتصفح التي تم تجهيزه بالعديد من المميزات التي تسهل التعامل من خلال المعاملات الرقمية المشفرة، وبناء على ما تم الإعلان عنه من قبل الخبراء، فنجد أن الإصدار الجديد من Web3 من المتوقع ان يكون من اشهر المتصفحات في العالم في المستقبل لتتنافس مع كافة المتصفحات العالمية الشهيرة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ابرز التفاصيل الخاصة بأطلاق متصفح جديد من Web3 لمتداولي العملات الرقمية المشفرة

Opera is happy to unveil its new Crypto Browser Project, with beta versions of the new browser available for PC, Mac and mobile phones, delivering a new web experience with Web3 at its core. Learn more about what Web3 & the browser means to us: https://t.co/MHOwegeHWo pic.twitter.com/TuEYBXaXay

— Opera (@opera) January 19, 2022