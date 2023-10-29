أهم مواصفات ومزايا هاتف Oppo reno 10

هاتف اوبو رينو 10 هو هاتف ذكي من الفئة المتوسطة من إنتاج شركة اوبو، تم إطلاقه في أكتوبر 2023. يتميز الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7050 ثماني النواة بتكنولوجيا 6 نانومتر، وشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD+، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 64 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، و32 ميجابكسل للكاميرا المقربة، و8 ميجابكسل للكاميرا واسعة الزاوية، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، والآن نستعرض مزايا ومواصفات الهاتف بالتفصيل.

مواصفات الهاتف

المواصفات التفاصيل الشاشة يتمتع الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة بدقة Full HD+ (2400 × 1080 بكسل) المعالج MediaTek Helio G96 ذاكرة الوصول العشوائي ذاكرة الهاتف اوبو رينو تصل إلى 8 جيجابايت الذاكرة الداخلية كما تصل الذاكرة الداخلية للهاتف إلى 128 جيجابايت الكاميرا الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل الكاميرا الأمامية كاميرا بدقة 32 ميجابكسل البطارية بطارية بسعة 4500 مللي أمبير نظام التشغيل Android 12 مع واجهة ColorOS 12.1

المزايا

تصميم أنيق ورفيع.

شاشة AMOLED رائعة.

أداء قوي بفضل معالج MediaTek Helio G96

كاميرات خلفية رائعة

بطارية كبيرة تدوم طوال اليوم.

شاشة AMOLED عالية الجودة.

كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بجودة عالية.

العيوب

لا يخلو الهاتف من بعض العيوب، ومنها:

أولا لا يدعم الشحن اللاسلكي.

كما لا يدعم تقنية NFC.

وأخيراً يعد الهاتف Oppo Reno 10 خيارًا جيدًا لمن يبحث عن هاتف بأداء قوي وشاشة AMOLED عالية الجودة وكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بجودة عالية.