أهم مواصفات هاتف HONOR 90 GT .. بطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 100 واط

أعلنت شركة هونر بشكل رسمي عن هاتفها الجديد HONOR 90 GT في الأسواق العالمية، وهو جهاز مصمم بشكل كامل لمنافسة الهواتف في فئة الفئة المتوسطة العُليا أو ما يُعرف بـ”Flagship Killer” بمواصفات قوية للغاية، يأتي الهاتف بمزايا تجعله أحد أقوى الهواتف التنافسية في فئته في الوقت الحالي، وتجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن أداء قوي ومواصفات ممتازة بأسعار معقولة.

مواصفات هاتف HONOR 90 GT

الخصائص المواصفات الوزن 185 جرام الأبعاد 161 × 74.2 × 7.9 ملم المواد الخارجية بلاستيك بالكامل شرائح الاتصال دعم شريحتين 5G ، وعدم دعم بطاقات الذاكرة الشاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة ودقة 2664 × 1200 بكسل وجودة FHD+ وكثافة 436 بكسل لكل بوصة وسطوع يصل إلى 2600 شمعة وتردد تحديث 120 هرتز ودعم HDR المعالج كوالكوم سناب دراجون 8 جين 2 ثماني النواة مع Cortex X3 بتردد 3.2 جيجا هيرتز ودقة تصنيع 4 نانومتر ومعالج رسومي Adreno 740 نظام التشغيل هونر MagicOS 7.2 بناء على Android 13 مساحة التخزين الداخلية والذاكرة العشوائية تصل إلى 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام أو 16 جيجابايت رام أو 512 جيجابايت مع 16 جيجابايت رام أو 1 تيرابايت مع 24 جيجابايت رام

مميزات هاتف HONOR 90 GT

هذه المواصفات تمثل جزءًا من مجموعة مميزة من الخصائص التي تجعل هاتف HONOR 90 GT خيارًا مثيرًا للاهتمام في عالم الهواتف الذكية.

المواصفات التفاصيل كاميرا السيلفي دقة 16 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/2.4، دعم HDR، تصوير فيديو بجودة 1080p@30fps مع دعم المثبت الإلكتروني الكاميرا الخلفية مُزدوجة الكاميرا الرئيسية: دقة 50 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/2.0 مع مستشعر سوني IMX906 ومثبت بصري. الكاميرا الثانوية: دقة 12 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/2.2 للتصوير بزاوية واسعة. دعم فلاش LED وتصوير فيديو بجودة 2160p@30fps مع دعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات مواصفات إضافية عدم دعم منفذ السماعات 3.5 ملم، وسماعات خارجية من نوع Stereo، دعم NFC ومستشعر IR Blaster، بصمة الإصبع موجودة تحت الشاشة مع دعم Faceunlock. البطارية بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط والشحن العكسي بقدرة 5 واط، ويتم الشحن عبر منفذ USB Type C الألوان أسود، أزرق، ذهبي

سعر هاتف HONOR 90 GT

تلك هي الأسعار المُعلنة لهاتف HONOR 90 GT في السوق الصيني، حيث من المتوقع أن يكون متاحًا للشراء في هذا السوق بدءًا من 26 ديسمبر.