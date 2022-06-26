أهم مميزات وعيوب تطبيق الواتس آب الذهبي 2022 Whatsapp Gold واخر تطوراته

انتشر ‏جدل كبير خلال الأيام الماضية حول مميزات تطبيق الواتس آب الذهبي 2022 ‏وعيوبة ‏حيث تسبب هذا الجدل في أثارت قلق كبير عالميا و إظهار عدة عيوب ‏‏أزعجت العديد من المستخدمين لإصدار الواتس آب الذهبي ‏2022 وذلك لاحتوائه على عيوب كثيره أزعجت مستخدمية وخلال هذة المقالة سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل الكاملة الخاصة بالواتس آب الذهبي 2022 من مميزات وعيوب يرغب العديد من مستخدمية فى معرفتها.

مميزات تطبيق الواتس آب الذهبي 2022

‏سوف نوضح لكم خلال هذه السطور القادمة التفاصيل الكاملة ‏التي تشمل مميزات تطبيق WhatsApp الذهبي و المميزات كالأتي:

‏ما يميز تطبيق WhatsApp ‏الذهبي ‏2022 أنه ليس بحاجة إلى تحديث فهو يحدث نفسه ‏تلقائي.

‏يمكن لمستخدم ‏تطبيق WhatsApp الذهبي ‏‏2022 أن يضيف ثلاثة أرقام خاصة بة.

‏‏يمكن للمستخدم تطبيق WhatsApp الذهبي 2022 قراءة الرسائل المرسلة إليه دون ظهور علامة القراءة للطرف الآخر.

‏يمكن للمستخدم تطبيق WhatsApp الذهبي 2022 إرسال العديد من الصور يصل إلى 90 صورة خلال المرة الواحدة.

‏يمكن للمستخدم تطبيق WhatsApp الذهبي 2022 تسجيل مقطع صوتي للطرف الآخر دون معرفة لأن التطبيق يعمل على إخفاء ذلك.

‏يمكن للمستخدم تطبيق WhatsApp الذهبي 2022 تغيير شكل الكتابة في المحادثة.

‏يمكن للمستخدم تطبيق WhatsApp الذهبي 2022 أن يخفي أنة متصل الآن للجميع على التطبيق.

‏يمكن مستخدمي تطبيق WhatsApp الذهبي 2022 أن يستعيد الرسائل التي تم حذفها ويعيد قرأتها مرة أخرى.

‏يمكن للمستخدم تطبيق WhatsApp الذهبي 2022 استقبال وإرسال رسائل كبيرة جدا.

‏‏يمكن للمستخدم تطبيق WhatsApp الذهبي 2022 أن يقوم بتحميل العديد من الفيديوهات وبأحجام كبيرة على الاستوري الخاص به في التطبيق.

‏يمكن للمستخدم تطبيق WhatsApp الذهبي 2022 إن يخفى انه يقوم بالكتابة الآن للطرف الآخر من خلال التطبيق.

‏يمكن للمستخدم تطبيق WhatsApp الذهبي 2022 ‏التحكم في خانات التطبيق والألوان والإشعارات والسيمات أي تحكم شامل كامل.

‏يمكن ‏لمستخدم تطبيق WhatsApp الذهبي 2022 أن يحتوي على العديد من ال ملصقات المختلفة والتي لا حصر لعددها.

‏عيوب تطبيق الواتس آب الذهبي ‏2022