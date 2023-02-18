أهم المميزات الجديدة في تحديث الواتس آب القادم 2023

يأتي دائما واتساب بالجديد دائما لمستخدميه ولكن في هذا التحديث يوجد العديد من الميزات المثيرة للاهتمام، كل ما عليك هو التأكد من تحديث واتساب من جوجل بلاي الى الإصدار الأحدث الخاص بجهازك.

عندما تقوم بتثبيت اخر اصدار واتس اب سوف تجد 4 ميزات جديدة في هذا الإصدار، وهي كالآتي:

مشاركة 100 صورة وفيديو في نفس الوقت

تم التأكد من أنه يمكنك مشاركة ما يقرب من 100 صورة وفيديو في حزمة واحدة، حيث كان الحد الأقصى 30 فقط وبالتأكيد هذه الميزة سوف تعجب الكثير من المستخدمين.

إمكانية إضافة وصف للمستندات

قبل التحديث كان بإمكانك إرسال المستندات وكتابة الوصف في رسالة منفصلة، ولكن بعد ان تقوم بالتحديث سوف تلاحظ أنه يمكنك إرفاق الوصف الخاص بالمستند كلاً منهما في رسالة واحدة.

وصف وعناوين المجموعات

الان يمكنك كتابة وصف وعنوان أطول حيث كان من قبل 25 حرفاً فقط في العنوان الخاص بالمجموعة، والآن أصبح بإمكانك كتابة 100 حرف وكان الحد الأقصى في الوصف 512 حرفاً والان 2048.

تخصيص الصور الرمزية

الكثير منا لا يعرف هذه الميزة، ولكن يمكنك أن تجدها في جهازك التي من خلالها تستطيع انشاء صورة مخصصة لتقوم بوضعها كصورة للملف الشخصي أو إرسال ملصق مخصص.

وكانت هذه أبرز الميزات التي ستحصل عليها قريباً.