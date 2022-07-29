أهم التطبيقات المتاحة مجاناً لأجهزة الآيفون في 2022

تعتبر أجهزة الآيفون التى تنتجها شركة آبل المتألقة من أهم الأجهزة وأشهرها، وتلاقي إقبال كبير وتحقق نسبة مبيعات عالية بسبب جودتها العالية وحداثة صنعها، وتعد أجهزة الآيفون من أهم ماركات الأجهزة الذكية، وتتنوع التطبيقات التى يمكن تحميله، حيث يبحث الكثير من مقتني هذه الأجهزة عن أهم التطبيقات التى يمكن تحميلها على أجهزة الآيفون، من خلال هذا المقال سنتعرف على أهم التطبيقات المجانية.

تطبيقات الآيفون 2022

تتعدد التطبيقات التى يمكن تحميلها على أجهزة الآيفون، وقد ظهرت مجدداً وخلال عامنا الجاري مجموعة مميزة من هذه التطبيقات حازت على نسبة إقبال كبيرة من مستخدمي الهواتف، ونسبة تحميل عالية، ووفق ترشيحات المختصين والخبراء فقد حازت هذه التطبيقات على وسم أفضل تطبيقات الآيفون لعام 2022، سنعرض لك عزيزي المتابع بعض هذه التطبيقات وأهم مميزاتها.

تطبيق Chantlings

تطبيق جميل ومسلي انضم إلى سلسلة أفضل تطبيقات الآيفون للعام 2022، ينسدل من قائمة تطبيقات التسلية، وهو مخلوقات تظهر على الشاشة يمكن الحديث معها والتفاعل معها، يُستخدم هذا التطبيق في مجالات التربية ويعتمد على الذكاء الاصطناعي.

تطبيق Obscura 3

أهم ما يميز أجهزة الآيفون هو جودة الكاميرا العالية، تطبيق obscura من أهم التطبيقات التى تهتم بتحقيق استفادة كبيرة من قدرات كاميرا الآيفون.

تطبيق تInkwork

تطبيق Inkwork تطبيق جديد ينضم لقائمة أفضل تطبيقات الآيفون، هذا التطبيق رائع ومميز حيث يقوم بتحويل الصور الملتقطة إلى صور مرسومة بالقلم الرصاص، يمكن من خلال هذا التطبيق أيضاً إضافة الألوان المفضلة لأي صورة ملتقطة بهاتف الآيفون.

تطبيق Retro

تطبيق جميل لعشاق الأشياء القديمة والمميزة والغريبة، يقوم هذا التطبيق بتغيير وتحويل أيقونات جهاز الآيفون إلى شكل قديم وتقليدي حيث يستخدم فلاتر تغيير من شكل الهاتف تماماً.

تطبيق V for Wikipedia

ينسدل من قائمة أفضل تطبيقات الآيفون تطبيق جديد يسمى V for Wikipedia، وهو يسعى لتحسين جودة البحث على الانترنت وتساعد المستخدم في الوصول إلى اهتمامك ومسعاك على الإنترنت، حيث يعتبر هذا التطبيق قاريء لمنصة ويكيبيديا ويمتلك ميزة مذهلة حيث يقوم بترتيب وترميز مقالات ويكيبيديا حسب اهتمام المستخدم.

إلى هنا عزيزي المتابع نكون قد سردنا لك أهم تطبيقات الآيفون التى حازت على نسبة تحميل عالية وكذلك تم تصنيفها كأهم تطبيقات الآيفون للعام 2022