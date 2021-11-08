أهم أربع نقاط عند شراءك طابعة جديدة أو مستعملة

يبحث الكثير والكثير منا عن شراء طابعة جديدة أو مستعملة، وخصوصا بعدما أصحبت الدراسة من خلال الإنترنت، فوجود الطابعة فى البيت يوفر الوقت والمجهود والمال أيضا، ولكن الكثيرون لا يعلمون كيفية الشراء لطابعة، وما هى أهم الأشياء التى يجب أن تراعى أثناء الشراء؟

عزيزى القارئ

فى هذا المقال سوف نطرح لك أهم النقاط التى يجب مراعاتها عند شراء طابعة، ولكن يجب عليك قراءة المقال بعناية و تركيز حتى أصغر النقاط يجب الأخذ بها.

اولا:-

موديل الطابعة

من أهم النقاط التى يجب مراعاتها هى موديل الطابعة، فهناك الكثير من الطابعات فى السوق، يجب عليك اختيار الماركة الأكثر شهرة والجدير بالذكر أن هناك بعض الطابعات المشهورة ولكن عدم توافر قطع الغيار لها او قله توافرها جعلها من الطابعات المغمورة، وذلك يأخذنا سويا إلى النقطة الثانية.

ثانيا:-

توافر قطع الغيار

النقطة الثانية هى سؤال البائع عن مدى توافر قطع الغيار للطابعة، فكما ذكرنا فى النقطة السابقة، هناك بعض الطابعات الشهيرة، وتكون جيدة جدا ولكن ندرة او قلة توافر قطع غيارها جعلها غير منتشرة.

ثالثا:-

أسعار المستهلكات فى الطابعة

وأكثر الأشياء المستهلكة فى الطابعة هى الحبارة أو خرطوشة الحبر، فيجب عليك عزيزى القارئ أن تفهم جيدا أن هناك بعض الطابعات تستخدم خراطيش طباعة بثمن شراء طابعة جديده!

لا داعى للتعجب، لقد قرأت صحيح وأنا لم أخطى فى الكتابة فهناك بعض الطابعات تحتاج الى أحبار أو خراطيش طباعة بثمن الطابعة جديدة وسوف نذكر فى مقال أخر هذه الطابعات.

رابعا:-

صيانة الطابعة

يجب توافر قسم لصيانة الطابعة التى سوف تقوم بشراءها فى المكان الذى سوف تقوم بالشراء منه، وذلك حتى تتضمن عند وجود عطل بالطابعة سوف يتم تصليحها بسهولة، وبدون عناء.

وبهذا نكون قد طرحنا بعض النقاط المهمه، والتى يجب أخذها فى الأعتبار عند شراء طابعة جديدة او مستعملة.

أخى القارئ …….إذا واجهتك أى مشكلة أو تريد أى أستفسار لا تترد بترك تعليق أسفل المقال.