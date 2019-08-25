أندرويد 10.. الاسم المطلق على آخر إصدارات الأندرويد

Android 10 هو عبارة عن اسم لنسخة إصدار الأندرويد الحديثة التى يتم ارساله من قبل شركة جوجل العالمية، حيث نظام الأندرويد هو عبارة عن نظام برمجى مفتوح المصدر قابل للتعديل من قبل أى مطور، وهو الاسم الأخير الذى قامت شركة جوجل بالكشف عنه، وقالت وداعا للحلويات والسكريات.

أندرويد 10

قامت شركة جوجل بالكشف عن Android 10 عبر مدونتها الرسمية المتاحة على الأنترنت، قامت شركة جوجل بتسمية هذا الاسم تلبية لطلبات وآراء مستخدمى الأندرويد، حيث أشارت أيضا بأن اسماء أندرويد الحلوى وغيرها لم تكن مفهومة، أو بمعنى أصح لا يتعرف عليها المستخدمون أيها الأحدث ام لا، وما الفرق بينها، فى حين أنه عند نسب الاسم بإصدار الأندرويد يكون الأمر مفهوما جدا من قبل المستخدمين.

مميزات تسمية Android 10 للمستخدمين

أشارت جوجل لهذا الأمر بأن هذه التسمية ستسمح بتوسيع الساحة لتطوير أنظمة الأندرويد، مع تحديث الإمكانيات الخاصة به، وتشير أيضا تسمية أندرويد 10 عن أحدث إصدار من الأندرويد بشكل مبسط وسريع وخفيف، فى جميع أنحاء العالم، ولكل أجناس البشر، حتى مع اختلاف ثقافاتهم.

قامت شركة جوجل بإضافة بعض التعديلات الهامة على إشعار الأندرويد الخاص بها فى هذا النظام، حيث استبدلوا اللون الأخضر لجملة Android باللون الأسود، لتدل لدعم نسخة Android 10 للإصدار الليلى، وتم تحسين نوع الخط وإضافة التأثيرات الحديثة على الشعار، والتى تضفى نوعا من جمالية الشعار.

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