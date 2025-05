أنحف هاتف على الإطلاق.. السباق يشتعل بين Infinix Hot 60 Pro+ وGalaxy S25 Edge

يبدو أن عام 2025 سيشهد منافسة محتدمة في فئة الهواتف الذكية النحيفة، إذ أطلقت سامسونج مؤخرًا هاتف Galaxy S25 Edge بإطار فائق النحافة يبلغ 5.8 ملم فقط، مما جعله من أنحف الهواتف في السوق حاليًا.

لكن لم يمضِ وقت طويل حتى ظهر منافس مفاجئ، ليس من آبل هذه المرة، بل من شركة إنفينكس، التي تستعد لدخول السباق بجهازها القادم Infinix Hot 60 Pro+، الذي يبلغ سُمكه حوالي 5.95 ملم.

وقد نشر حساب التسريبات الشهير Ice Universe مقطع فيديو يُظهر فيه نسخة أولية من هاتف Infinix Hot 60 Pro+، حيث تمت مقارنته مباشرة بجهاز Galaxy S25 Edge باستخدام أدوات قياس السُمك، وتُظهر النتائج أن هاتف Infinix الجديد يبلغ سُمكه حوالي 5.95 ملم، أي بفارق 0.15 ملم تقريبًا عن هاتف سامسونج، ما يجعله في مرتبة قريبة جدًا من لقب “أنحف هاتف”.

Hey, guys!I have the Infinix HOT 60 Pro+ and the SAMSUNG S25 Edge. Now I might be the only person on the earth who both have the thinnest flat screen phone and the thinnest curved screen phone. Compared to each other, the thickness of S25 Edge is only 0.2mm less than that one,… pic.twitter.com/DKblkosAVT

— ICE CAT (@UniverseIce) May 27, 2025