أنحف هاتف على الإطلاق.. السباق يشتعل بين Infinix Hot 60 Pro+ وGalaxy S25 Edge

يبدو أن عام 2025 سيشهد منافسة محتدمة في فئة الهواتف الذكية النحيفة، إذ أطلقت سامسونج مؤخرًا هاتف Galaxy S25 Edge بإطار فائق النحافة يبلغ 5.8 ملم فقط، مما جعله من أنحف الهواتف في السوق حاليًا.

لكن لم يمضِ وقت طويل حتى ظهر منافس مفاجئ، ليس من آبل هذه المرة، بل من شركة إنفينكس، التي تستعد لدخول السباق بجهازها القادم Infinix Hot 60 Pro+، الذي يبلغ سُمكه حوالي 5.95 ملم.

وقد نشر حساب التسريبات الشهير Ice Universe مقطع فيديو يُظهر فيه نسخة أولية من هاتف Infinix Hot 60 Pro+، حيث تمت مقارنته مباشرة بجهاز Galaxy S25 Edge باستخدام أدوات قياس السُمك، وتُظهر النتائج أن هاتف Infinix الجديد يبلغ سُمكه حوالي 5.95 ملم، أي بفارق 0.15 ملم تقريبًا عن هاتف سامسونج، ما يجعله في مرتبة قريبة جدًا من لقب “أنحف هاتف”.

Hey, guys！I have the Infinix HOT 60 Pro+ and the SAMSUNG S25 Edge. Now I might be the only person on the earth who both have the thinnest flat screen phone and the thinnest curved screen phone. Compared to each other, the thickness of S25 Edge is only 0.2mm less than that one,… pic.twitter.com/DKblkosAVT — ICE CAT (@UniverseIce) May 27, 2025

ولا يتوقف الأمر عند السُمك فقط، إذ تم وزن الهاتفين، وتبيّن أن Infinix Hot 60 Pro+ أخف وزنًا من Galaxy S25 Edge، حيث يبلغ وزنه 154.6 جرام فقط، مقارنة بـ 163.8 جرام لهاتف سامسونج، هذا الفارق يُعد إنجازًا هندسيًا لافتًا من جانب إنفينكس، إلا أنه يُثير تساؤلات مهمة حول سعة البطارية.

اقرأ أيضا: vivo T4 Ultra.. هاتف جديد بذكاء اصطناعي وكاميرات متقدمة

هل ستضحي إنفينكس بالبطارية؟

حتى الآن، لم يكشف Ice Universe – المعروف بلقب “The Cat” – عن سعة بطارية Hot 60 Pro+، وبالنظر إلى أن سامسونج تمكنت من وضع بطارية بسعة 3900 مللي أمبير فقط داخل إطار S25 Edge، فإن التفوق عليه في هذا الجانب لا يبدو صعبًا.

جدير بالذكر أن هاتف Infinix Hot 50 Pro+ الذي طُرح العام الماضي بسمك 6.8 ملم ووزن 162 جرام، كان يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ومع التقدم في تكنولوجيا البطاريات، خاصة مع انتشار بطاريات السيليكون والكربون عالية الكثافة (Si/C)، فمن المحتمل أن تقدم إنفينكس أداءً أفضل دون التضحية بالتصميم النحيف.

لم يتم تحديد موعد الإطلاق

ورغم هذا الزخم، لم تعلن Infinix رسميًا حتى الآن عن هاتف Hot 60 Pro+، ولم يتم تحديد موعد للكشف عنه أو إطلاقه في الأسواق، ولكن من الواضح أن الشركة تستعد للدخول بقوة إلى سوق الهواتف فائقة النحافة، لتنافس كبار المصنعين.