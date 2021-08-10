أناقة وجمال وجاذبية.. Mony Mint أصغر هاتف في العالم بإمكانيات خرافية والسعر مفاجأة

أعلنت الشركة الصينية الشهيرة Mony عن إطلاقها أصغر هاتف في العالم كما تم وصفه، حجم صغير لأول مرة ووزن خفيف، ويدعم الهاتف الجيل الرابع، كما أن الهاتف الأصغر في العالم متوافق مع جميع الشبكات اللاسلكية حول العالم، مما يجعل مالكه يستطيع أن يجري مكالمة لاسلكية حال تعذر الإتصال بالشبكة.

Mony Mint أصغر هاتف في العالم بإمكانيات خرافية

كما أن الهاتف يتميز بالعديد من الميزات المطلوبة والموجودة في باقي الهواتف الذكية، بالإضافة إلى أنه هاتف جميل وجذاب وأنيق، وسوف يتم طرحه رسمياً في نوفمبر القادم من العام الجاري 2021، وبسعر 150 دولار فقط، والأجمل فيه أن شحن البطارية يستمر لـ72 ساعة من العمل المتواصل عليه.

وحول مواصفات أصغر هاتف في العالم Mony Mint المقدم من شركة Mony الصينية فقد جاءت وفق المواصفات التالية.

مواصفات هاتف Mony Mint الأصغر عالمياً

الشاشة LCD المقاس 3 بوصة ويدعم اتصال الجيل الرابع ذاكرة الوصول العشوائي 3 جيجا بايت سعة التخزين الداخلية 64 جيجا بايت يوجد به فتحة لبطاقة SD والتي تصل إلى 164 جيجا بايت نظام التشغيل أندرويد 9 البطارية 1250 مللي أمبير بالساعة الشحن USB-C السعر 150 دولار موعد طرحه نوفمبر 2021

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كما أن الهاتف الموصوف بالأصغر في العالم به كاميرتين، الخلفية 13 ميجا بكسل، والأمامية دقة 2 ميجا بيكسل، ويحمل شريحتين في وقت واحد.