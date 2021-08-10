أناقة وجمال وجاذبية.. Mony Mint أصغر هاتف في العالم بإمكانيات خرافية والسعر مفاجأة

بواسطة إسلام عوض

أعلنت الشركة الصينية الشهيرة Mony عن إطلاقها أصغر هاتف في العالم كما تم وصفه، حجم صغير لأول مرة ووزن خفيف، ويدعم الهاتف الجيل الرابع، كما أن الهاتف الأصغر في العالم متوافق مع جميع الشبكات اللاسلكية حول العالم، مما يجعل مالكه يستطيع أن يجري مكالمة لاسلكية حال تعذر الإتصال بالشبكة.

Mony Mint أصغر هاتف في العالم بإمكانيات خرافية

Mony Mint أصغر هاتف في العالم بإمكانيات خرافية

أناقة وجمال وجاذبية.. Mony Mint أصغر هاتف في العالم بإمكانيات خرافية والسعر مفاجأة 1 10/8/2021 - 12:57 ص

كما أن الهاتف يتميز بالعديد من الميزات المطلوبة والموجودة في باقي الهواتف الذكية، بالإضافة إلى أنه هاتف جميل وجذاب وأنيق، وسوف يتم طرحه رسمياً في نوفمبر القادم من العام الجاري 2021، وبسعر 150 دولار فقط، والأجمل فيه أن شحن البطارية يستمر لـ72 ساعة من العمل المتواصل عليه.

أناقة وجمال وجاذبية.. Mony Mint أصغر هاتف في العالم بإمكانيات خرافية والسعر مفاجأة 2 10/8/2021 - 12:57 ص

وحول مواصفات أصغر هاتف في العالم Mony Mint المقدم من شركة Mony الصينية فقد جاءت وفق المواصفات التالية.

أناقة وجمال وجاذبية.. Mony Mint أصغر هاتف في العالم بإمكانيات خرافية والسعر مفاجأة 3 10/8/2021 - 12:57 ص

مواصفات هاتف Mony Mint الأصغر عالمياً

الشاشة LCD
المقاس 3 بوصة ويدعم اتصال الجيل الرابع
ذاكرة الوصول العشوائي 3 جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية 64 جيجا بايت
يوجد به فتحة لبطاقة SD والتي تصل إلى 164 جيجا بايت
نظام التشغيل أندرويد 9
البطارية 1250 مللي أمبير بالساعة
الشحن USB-C
السعر 150 دولار
موعد طرحه نوفمبر 2021

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Mony Mint أصغر هاتف في العالم بإمكانيات خرافية
Mony Mint أصغر هاتف في العالم بإمكانيات خرافية

كما أن الهاتف الموصوف بالأصغر في العالم به كاميرتين، الخلفية 13 ميجا بكسل، والأمامية دقة 2 ميجا بيكسل، ويحمل شريحتين في وقت واحد.



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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.