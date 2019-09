أماكن وطريقة حجز خطوط شبكة We للمحمول التابعة لـ الشركة المصرية للاتصالات

حديث الساعة حجز خطوط شبكة We للمحمول والكيفية والأماكن، من الآن يستطيع كافة مواطني مصر من اقتناء الخطوط الجديدة المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات والتي تبدأ بمفاتح -015- والتي يطلق عليها اسم (We) وشرائها من أحد فروع الشركة المصرية للاتصالات والتي تعمل على بيع خطوط المحمول الجديدة وأيضاً تقديم خدماتها، والتي تتواجد بفروع شركة تي اي داتا وكافة السنترالات، وهذا بعد الإعلان الرسمي عن تدشينها في حضور المهندس محمد البحيري، المدير التنفيذي للشركة، والعديد من القيادات للشركة الجديدة، حيث من المقرر في القريب العاجل إفتتاح نحو الـ 100 فرع لتلك الشركة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية بغرض مساعدة كافة المواطنين في كافة الاستفسارات التي لديهم.







أماكن حجز خطوط شبكة We للمحمول وشرائها

وفي الواقع تمكنت الشركة المصرية للاتصالات بنجاح كبير في لفت أنظار أعداد كبيرة من الشركات والجماهير إليها فور الإعلان عن تدشين شبكة المحمول الرابعة في مصر رسمياً، وذلك الأمر ربما يؤثر على شركات المحمول الثلاثة الأخرى بعض الشيء في مصر، حيث أن الفروع المختلفة لـ الشركة المصرية للاتصالات قد شهدت إقبال يفوق النظير فور الإعلان الرسمي عنها، وبالأخص بعد تداول العديد من الأخبار الخاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والأسعار التي في الحقيقة منخفضة جداً عند مقارنتها مع أنظمة وأسعار الشركات الثلاثة للمحمول الأخرى.







كيفية حجز خطوط شبكة We للمحمول







لعل ما يحتاجه فقط العميل، التوجه مصطحباً معه بطاقة الرقم القومي إلى أقرب منفذ بيع لـ حجز خطوط شبكة We للمحمول، والقيام بشراء ما يناسبة من خط ونظام، بعد أن يتطلع على جميع الأنظمة والعروض الخاصة بالإنترنت والمكالمات، كما تتيح شركة المحمول الرابعة التي تدعم خدمات الجيل الـ 4 لكافة عملائها الإمكانية من التحويل من خط شبكات أخرى (فودافون – أورانج – اتصالات) إلى خط شبكة تيليكوم We للمحمول عبر بعض الخطوات المبسطة على أن يشترط أن يمر على شراء خط الشركات الأخرى سنة واحدة كاملة فقط، ويضاف على ذلك سعر الدقيقة المقدمة من خطوط شبكة We للمحمول، والتي تتيح لكافة عملائها عروض في غاية الروعة، حيث أن سعر دقيقة شبكات المحمول الأخرى والأرضي قد جاءت بنحو الـ 12 قرش عن الدقيقة الواحدة، وذلك السعر الذي يعتبر الأرخص في حالة المقارنة مع الشبكات المنافسة الأخرى أيضاً.

وعلى نفس السياق، شركة المحمول الرابعة (We) التي تتبع الشركة المصرية للاتصالات تقدم أعداد كبيرة من الوظائف في تخصصات مختلفة للشباب مع مرتبات مجزية للغاية والتي تبدأ من نحو الـ 3 آلاف جنيه مصري وحتى نحو الـ 8 آلاف جنيه مصري شهرياً، ويضاف لذلك العديد من المزايا الرائعة جداً، وتلك الوظائف يتم التقدم لها عبر البريد الإليكتروني الرسمي والخاص بـ الشركة المصرية للاتصالات من خلال إرسال السيرة الذاتية للمتقدم وعنوان البريد الإلكتروني هو : ([email protected])، وهذا الامر الذي يعتبر لكافة الشباب ذو فائدة عظيمة من كافة الاتجاهات.