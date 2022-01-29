أماكن تواجد كولمبو Fortnite Klombo وكيفية التعامل معهم

أطلقت لعبة فورت نايت نداءً عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر لملايين اللاعبين بضرورة البحث عن كولمبو Fortnite Klombo، وهو إحدى إضافتها القوية خلال التحديث الأخير بجانب العفريت الأخضر، ويُعتبر كولمبو مخلوق غريب الشكل شبيه من الديناصور يظهر بشك مفاجئ وهو يجوب الجزيرة بشكل مخيف ومرعب، إلا أنه يملك العديد من المزايا التي قد يستفيد منها اللاعبين، إلا أن الوصول إليه ليس بالأمر السهل.

أين تجد Fortnite Klombo

يظهر مخلوق كولمبو الذي يشبه شكل السحلية الكبيرة حول جزيرة فورت نايت، وفي حقيقتها لا تهاجم اللاعبين، إلا أنه لابد من استفزازها ومهاجمتها لكي يصبح عدواني تجاهك، وبالتالي يمكنك القفز على رأسه واستخدام فتحة النفخ الخاصة به لدفعك في الهواء والانزلاق بعيدًا أن أماكن ومناطق الخطر من الأعداء، ويمكنك الوصول إليه أيضًا في المناطق المحيطة بالخريطة والنائية.

كما يُمكنك شراء Klombo من خلال متاجر اللعبة على غرار فيبوكس اللعبة، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الحيوانات تنتشر في جميع أنحاء الخريطة لأنهم يميلون إلى التجول، إلا أنه يصعب تعقبها، كما يُمكن الوصول إليها أيضًا في المناطق المائية والبحيرات، نظرًا لأنه يفضل التكاثر بالقرب من المسطحات المائية.

كيفية الحصول على Green Goblin في فورت نايت والفيبوكس مجانًا

ومن الأفضل عند الاقتراب من كولمبو من الابتعاد عن منطقة الذيل الذي يتحول لشكل مفاجئ إلى اللون الأحمر ويبدأ في إطلاق مقذوفات عليك والاصطدام بك، وهو ما يتسبب في أضرار خطيرة.