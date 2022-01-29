أماكن تواجد كولمبو Fortnite Klombo وكيفية التعامل معهم

محمد فوزي

أطلقت لعبة فورت نايت نداءً عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر لملايين اللاعبين بضرورة البحث عن كولمبو Fortnite Klombo، وهو إحدى إضافتها القوية خلال التحديث الأخير بجانب العفريت الأخضر، ويُعتبر كولمبو مخلوق غريب الشكل شبيه من الديناصور يظهر بشك مفاجئ وهو يجوب الجزيرة بشكل مخيف ومرعب، إلا أنه يملك العديد من المزايا التي قد يستفيد منها اللاعبين، إلا أن الوصول إليه ليس بالأمر السهل.

أماكن تواجد كولمبو Fortnite Klombo وكيفية التعامل معهم

أين تجد Fortnite Klombo

يظهر مخلوق كولمبو الذي يشبه شكل السحلية الكبيرة حول جزيرة فورت نايت، وفي حقيقتها لا تهاجم اللاعبين، إلا أنه لابد من استفزازها ومهاجمتها لكي يصبح عدواني تجاهك، وبالتالي يمكنك القفز على رأسه واستخدام فتحة النفخ الخاصة به لدفعك في الهواء والانزلاق بعيدًا أن أماكن ومناطق الخطر من الأعداء، ويمكنك الوصول إليه أيضًا في المناطق المحيطة بالخريطة والنائية.

أماكن تواجد كولمبو Fortnite Klombo وكيفية التعامل معهم 1 29/1/2022 - 10:34 م
أماكن تواجد كولمبو Fortnite Klombo وكيفية التعامل معهم
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كيفية الحصول على Green Goblin في فورت نايت والفيبوكس مجانًا

كما يُمكنك شراء Klombo من خلال متاجر اللعبة على غرار فيبوكس اللعبة، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الحيوانات تنتشر في جميع أنحاء الخريطة لأنهم يميلون إلى التجول، إلا أنه يصعب تعقبها، كما يُمكن الوصول إليها أيضًا في المناطق المائية والبحيرات، نظرًا لأنه يفضل التكاثر بالقرب من المسطحات المائية.

كيفية الحصول على Green Goblin في فورت نايت والفيبوكس مجانًا

أماكن تواجد كولمبو Fortnite Klombo وكيفية التعامل معهم 2 29/1/2022 - 10:34 م

ومن الأفضل عند الاقتراب من كولمبو من الابتعاد عن منطقة الذيل الذي يتحول لشكل مفاجئ إلى اللون الأحمر ويبدأ في إطلاق مقذوفات عليك والاصطدام بك، وهو ما يتسبب في أضرار خطيرة.

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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