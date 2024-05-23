أمازون تطلق نسخة محسنة من مساعدها الصوتي “أليكسا” مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تستعد شركة أمازون لإطلاق نسخة محسنة من مساعدها الصوتي “أليكسا” تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وستكون متاحة للمستخدمين مقابل اشتراك شهري منفصل، وفقًا لتقرير من شبكة CNBC، تخطط أمازون لإعادة تصميم شامل لأليكسا باستخدام نموذجها اللغوي الكبير المسمى “تايتان Titan”.

ميزات النسخة الجديدة

ذكاء اصطناعي توليدي: تعتمد النسخة المحسنة على الذكاء الاصطناعي التوليدي لجعل أليكسا أكثر ذكاءً وقدرةً على تلبية احتياجات المستخدمين. اشتراك شهري: النسخة الجديدة لن تكون مجانية. ستفرض أمازون رسوم اشتراك شهري للوصول إلى الميزات المحسنة، وهي رسوم منفصلة عن اشتراك أمازون برايم. تكلفة تشغيل: يُقدر تكلفة تشغيل المساعد الصوتي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي بحوالي سنتين لكل استفسار، مما دفع الشركة للتفكير في اشتراك شهري قدره 20 دولارًا، لكن هناك تقارير تشير إلى أن الاشتراك قد يكون أقل من 10 دولارات شهريًا.

المنافسة مع شركات أخرى

تسعى أمازون من خلال هذه الخطوة لمواكبة التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم شركات مثل OpenAI وجوجل ومايكروسوفت خدمات ذكاء اصطناعي باشتراكات شهرية تبلغ حوالي 20 دولارًا، مع مزايا إضافية، ومع ذلك، لا تقدم أي من هذه الشركات خدمات الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة الصوتية المنزلية حتى الآن.

التحديات المحتملة

مشكلات في الإجابات: تشير التقارير إلى أن بعض موظفي أمازون كانوا قلقين بشأن الاشتراكات الشهرية، نظرًا لأن النسخة الحالية من أليكسا المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعاني من مشكلات في الإجابات الطويلة وتقديم معلومات غير دقيقة أحيانًا. قبول المستخدمين: سيتعين على أمازون التأكد من أن المستخدمين مستعدون لدفع رسوم إضافية مقابل النسخة المحسنة من أليكسا، خاصة في ظل وجود خدمات منافسة تقدم اشتراكات شهرية.

تعمل أمازون على تعزيز قدرات مساعدها الصوتي “أليكسا” من خلال إطلاق نسخة محسنة تعتمد على نموذج “تايتان” للذكاء الاصطناعي، لكن النسخة الجديدة ستكون متاحة مقابل اشتراك شهري منفصل، تهدف هذه الخطوة إلى تقديم تجربة أفضل وأكثر ذكاءً للمستخدمين، مع تحسينات في الأمان والقدرة على تقديم خدمات متعددة اللغات والمزايا الأخرى.