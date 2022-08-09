أكواد فري فاير صالحة للجميع غير مستعملة سيرفر الشرق الأوسط 3800 جوهرة
تُمثل أكواد فري فاير أحد أهم العوامل المساعدة الموفرة للجواهر مجانًا، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الألماس التي يتم شحنها عبر المواقع المدفوعة، وبالتالي يتطلب الأمر تحديثًا مستمرًا للحصول عليها، حتى تكون سارية الصلاحية وغير مستعملة صالحة للجميع، وتتألف من 12 من الحروف والأرقام، منها ما هو خاص بسيرفر الشرق الأوسط، وأخرى للدول الأجنبية، إلا أنها في النهاية تؤدي نفس الغرض.
أكواد فري فاير 9 أغسطس
وبالتالي واستمرارًا لتناولنا الدائم لأحدث الأخبار المتعلقة بلعبة فري فاير إحدى أشهر الألعاب الإلكترونية وأكثرها انتشارًا، نوفر لكم تشكيلة جديدة ورائعة لأحدث الأكواد التي تم تداولها اليوم، والتي يُمكنكم تجربتها من أجل الحصول على الجواهر، التي تُمكنكم من شراء الأسلحة والأدوات والعناصر التي تم إضافتها في أحدث إصدار.
الأكواد الجديدة
|RRQ3-SSJT-N9UK
TFF9-VNU6-UD9J
FF10-HXQB-BH2J
WLSG-JXS5-KFYR
X99-TK56X-DJ4X
FU9C-GS4Q-9P4E
YXY3-EGTL-HGJX
W0JJ-AFV3-TU5E
HAYA-TOAV-U76V
FFIC-DCTS-L5FT
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FFIC-JGW9-NKYT
B6IY-CTNH-4PV3
FFBC-LQ6S-7W25
FFPL-UED9-3XRT
TJ57-OSSD-N5AP
PACJ-JTUA-29UU
XKVJ-M65A-NPUQ
AMCT-7DU2-K2U2
LQ6Q-2A95-G29F
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BKSK-ECCM-JZEB
L8LN-F5WK-2YPN
TPNA-MS84-ZE8E
26JT-3G6R-QVAV
A46N-U6UF-Q2JP
6LU6-9JJZ-J7S8
FAG4-LHKD-92GZ
RHUV-SWWV-N9G4
FBJ9-MTXB-9XAP
5R8S-AGS5-MCK5
2K5A-WHD3-FKWB
NLCB-6S92-K2DE
|HDQK-XDFJ-7D4H
QA97-CXS2-JOFO
W73D-61AW-NGL2
UK2P-Z3NF-GV5U
Z2FB-HASU-3VXS
4UBY-XPTW-ERES
FXDS-TSWY-QTJ9
مع الأخذ في الاعتبار كالعادة وللتذكير، من ضرورة تسجيل الكود في الخانة المخصصة له عبر موقع الشحن الرسمي للعبة: https://reward.ff.garena.com/ar، ثم تسجل رقم الآدي الخاص بك للربط مع محفظتك الإلكترونية في اللعبة، ومن ثم التأكيد لوصول الجواهر في حالة سريان صلاحية الكود.
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