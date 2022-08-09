أكواد فري فاير صالحة للجميع غير مستعملة سيرفر الشرق الأوسط 3800 جوهرة

تُمثل أكواد فري فاير أحد أهم العوامل المساعدة الموفرة للجواهر مجانًا، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الألماس التي يتم شحنها عبر المواقع المدفوعة، وبالتالي يتطلب الأمر تحديثًا مستمرًا للحصول عليها، حتى تكون سارية الصلاحية وغير مستعملة صالحة للجميع، وتتألف من 12 من الحروف والأرقام، منها ما هو خاص بسيرفر الشرق الأوسط، وأخرى للدول الأجنبية، إلا أنها في النهاية تؤدي نفس الغرض.

أكواد فري فاير 9 أغسطس

وبالتالي واستمرارًا لتناولنا الدائم لأحدث الأخبار المتعلقة بلعبة فري فاير إحدى أشهر الألعاب الإلكترونية وأكثرها انتشارًا، نوفر لكم تشكيلة جديدة ورائعة لأحدث الأكواد التي تم تداولها اليوم، والتي يُمكنكم تجربتها من أجل الحصول على الجواهر، التي تُمكنكم من شراء الأسلحة والأدوات والعناصر التي تم إضافتها في أحدث إصدار.

الأكواد الجديدة

RRQ3-SSJT-N9UK

TFF9-VNU6-UD9J

FF10-HXQB-BH2J

WLSG-JXS5-KFYR

X99-TK56X-DJ4X

FU9C-GS4Q-9P4E

YXY3-EGTL-HGJX

W0JJ-AFV3-TU5E

HAYA-TOAV-U76V

FFIC-DCTS-L5FT FFIC-JGW9-NKYT

B6IY-CTNH-4PV3

FFBC-LQ6S-7W25

FFPL-UED9-3XRT

TJ57-OSSD-N5AP

PACJ-JTUA-29UU

XKVJ-M65A-NPUQ

AMCT-7DU2-K2U2

LQ6Q-2A95-G29F BKSK-ECCM-JZEB

L8LN-F5WK-2YPN

TPNA-MS84-ZE8E

26JT-3G6R-QVAV

A46N-U6UF-Q2JP

6LU6-9JJZ-J7S8

FAG4-LHKD-92GZ

RHUV-SWWV-N9G4

FBJ9-MTXB-9XAP

5R8S-AGS5-MCK5

2K5A-WHD3-FKWB

NLCB-6S92-K2DE HDQK-XDFJ-7D4H

QA97-CXS2-JOFO

W73D-61AW-NGL2

UK2P-Z3NF-GV5U

Z2FB-HASU-3VXS

4UBY-XPTW-ERES

FXDS-TSWY-QTJ9

مع الأخذ في الاعتبار كالعادة وللتذكير، من ضرورة تسجيل الكود في الخانة المخصصة له عبر موقع الشحن الرسمي للعبة: https://reward.ff.garena.com/ar، ثم تسجل رقم الآدي الخاص بك للربط مع محفظتك الإلكترونية في اللعبة، ومن ثم التأكيد لوصول الجواهر في حالة سريان صلاحية الكود.