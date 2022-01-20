أكواد فري فاير الجديدة لـ شحن الجواهر واستردادها عبر free fire

محمد فوزي

أعلنت لعبة فري فاير رسميًا عن إطلاق الحدث الجديد القوي الرويال الذهب، متضمنًا العديد من الإضافات الجديدة المدهشة، فضلاً عن جوائز قيمة ينتظرها ملايين اللاعبين، كما تم توفير 5 قسائم ذهب ملكية مجانًا، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على (وشاح الرنة وقناع عضة الموت و وشاح الزئير و وشاح ذهبي جريء)، في الوقت الذي يُمكن فيه الحصول على جواهر مجانية في حالة تخطي المستويات المتقدمة أو الفوز على المنافسين.

جواهر فري فاير من متجر جوجل بلاي للاندرويد

حدث الرويال الذهبي

كما انطلق رسميًا أيضًا حدث الرويال الذهبي الرائع، الذي يجلب العديد من الهدايا والمكافآت والجوائز والحزم المميزة ومجانية، التي تم تصميمها خصيصًا للاعبين في الوطن العربي، ومن أبرز الإضافات التي يوفرها:

  1. حزمة الحرير الأزرق الملكي.
  2. العناصر الحصرية والأسطورية.
  3. حزمة المستكشف الليلي.
  4. منجل المستكشف الليلي
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تطبيق Free Fire Name Style فري فاير
أكواد فري فاير الجديدة لـ شحن الجواهر واستردادها عبر free fire

كيفية اختيار أكواد فري فاير

أكواد فري فاير تُعتبر وسيلة شرعية وآمنة للحصول على الجواهر التي تُمثل عصب اللعبة، والتي تُستخدم بشكل مباشر في شراء عناصر وأدوات ومهام اللعبة من أسلحة وذخيرة ومعدات ومركبات وسكنات وحزم وملابس وغيرها، لذا يتم تسجيل الكود الساري الصلاحية والمكون من 12 حرف ورقم في الخانة المخصصة له، ثم الضغط على استبدال، وفي حالة القبول سيتم شحن محفظتك بتلك الجواهر.

شحن جواهر فري فاير عن طريق id والحصول على أغلفة الحدث الحصري
أكواد فري فاير الجديدة لـ شحن الجواهر واستردادها عبر free fire

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ومن بين الجواهر التي ننشر لكم تحديث لها باستمرار ما يلي:

 

  • C65S 4AEW DECD
  • XVGG TZFS DCWV
  • EBRN TMYJ NLBV
  • FVCC BX5R F34I
  • 5TG7 6T6R I7EF
  • UYGD HVJD FERW
  • TEYR 8HIG BVCX
  • SAEW RT7Y 8HIG

 
  • FDRD SASE RTYH
  • FU816 OUYT RDVB
  • FHBV CDFQ VALUE
  • FMKI 88YT GFD8
  • KLLP DJHD DBJD
  • EDXX DSZS SDFG
  • HDFH DNBH NDJL
 

  • 8V76 C5SR EDWV
  • FBHN JERU F76C
  • 5TXR ESDW EDAN
  • JMYK HOIB 8V7C
  • 6XS5 RFEG BTHN
  • FBNI E7RF 65TS
  • GW2J WIE8 F765
  • TRSF WEJR 56YG
  

  • DJSI 9Z76 A5TR
  • WEF3 4G5B RTN6
  • 6Y7U JHBV CDR6
  • BTNY MHKL OBV7
  • FKJH BNJK OPOL
  • FMKL POIU YTFD
  • JCDK CNJE 5RTR

 
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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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