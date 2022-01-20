أكواد فري فاير الجديدة لـ شحن الجواهر واستردادها عبر free fire

أعلنت لعبة فري فاير رسميًا عن إطلاق الحدث الجديد القوي الرويال الذهب، متضمنًا العديد من الإضافات الجديدة المدهشة، فضلاً عن جوائز قيمة ينتظرها ملايين اللاعبين، كما تم توفير 5 قسائم ذهب ملكية مجانًا، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على (وشاح الرنة وقناع عضة الموت و وشاح الزئير و وشاح ذهبي جريء)، في الوقت الذي يُمكن فيه الحصول على جواهر مجانية في حالة تخطي المستويات المتقدمة أو الفوز على المنافسين.

حدث الرويال الذهبي

كما انطلق رسميًا أيضًا حدث الرويال الذهبي الرائع، الذي يجلب العديد من الهدايا والمكافآت والجوائز والحزم المميزة ومجانية، التي تم تصميمها خصيصًا للاعبين في الوطن العربي، ومن أبرز الإضافات التي يوفرها:

حزمة الحرير الأزرق الملكي. العناصر الحصرية والأسطورية. حزمة المستكشف الليلي. منجل المستكشف الليلي

كيفية اختيار أكواد فري فاير

أكواد فري فاير تُعتبر وسيلة شرعية وآمنة للحصول على الجواهر التي تُمثل عصب اللعبة، والتي تُستخدم بشكل مباشر في شراء عناصر وأدوات ومهام اللعبة من أسلحة وذخيرة ومعدات ومركبات وسكنات وحزم وملابس وغيرها، لذا يتم تسجيل الكود الساري الصلاحية والمكون من 12 حرف ورقم في الخانة المخصصة له، ثم الضغط على استبدال، وفي حالة القبول سيتم شحن محفظتك بتلك الجواهر.

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شحن جواهر فري فاير عبر موقع shop2game

شحن الجواهر عبر رصيد بطاقات أورانج.

أكواد واسترداد 50 توكن الياقوت والقسائم الذهبية

ومن بين الجواهر التي ننشر لكم تحديث لها باستمرار ما يلي: