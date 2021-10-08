أحدث أكواد شحن جواهر فري فاير والحصول على 10000 جوهرة مجانًا

يواصل ملايين اللاعبين المشاركة في الأحداث القوية والمنافسات الحاسمة التي أطلقتها لعبة فري فاير ماكس الجديدة، وسط إقبال كبيرة على المشاركة في المسابقات والأحداث الاستثنائية مثل حدث أرض الحرف وعجلة الربيع وحرب الفضائيين، وهو ما يدفعهم بالاستعانة بالجواهر وبأكواد اللعبة التي تساعدهم في الحصول على الهدايا والمكافآت، وبالتالي شراء متطلبات وعناصر اللعبة من أسلحة وذخيرة وملابس ورقصات وسكنات وغيرها، وهو ما نوضحه لكم خلال السطور التالية.

كيفية تفعيل أكواد الاستعادة

جدير بالذكر أنه من أجل تفعيل كود الاستعادة، لابد من ابتاع الخطوات التالية، ومراعاة الضوابط المعتمدة من قبل اللعبة أيضًا:

لابد أن يكون الكود ساري الصلاحية.

يتكون الكود من 12 من الحروف كبيرة و الأرقام والرموز.

تظهر مكافآت العناصر في الخانة المخصصة لها.

لابد من الضغط على خانة الأكواد والمكافآت داخل اللعبة.

سيتم إضافة الجواهر والذهب إلى محفظة الحساب أوتوماتيكيًا فور تسجيل الكود.

إمكانية التواصل مع خدمة عملاء اللعبة في حالة حدوث خطأ تقني مفاجئ.

يمكن ربط حسابك الخاص بـ Facebook أو VK من أجل الحصول على المكافآت.

شحن جواهر فري فاير

جدير بالذكر أنه يمكنك شحن جواهر فري فاير بشكل مدفوع مقابل رصيد مالي يخصم من بطاقتك الإلكترونية، وذلك عن طريق موقع الشحن الرسمي: shop2game، بينما يمكنك الحصول على ما يعادل الـ 10000 جوهرة في حالة المشاركة والتسجيل والفوز في حدث عجلة الربيع وبعض الأحداث الاستثنائية الأخرى، وتخطي المستويات الصعبة في المسابقات.

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