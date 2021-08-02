أكواد شحن جواهر فري فاير والحصول على 9999 جوهرة مجانية فورًا

كيفية شحن جواهر فرى فاير بطريقة سريعة والحصول على آلاف الجواهر بشكل مباشر، سواء مجاني أو مدفوع من خلال موقع الشركة الرسمي، يتيح للاعبين الحصول على آلاف الجواهر، وهو ما يتم الحصول عليه أيضًا من خلال عملية الأكواد للشحن المجاني، وهي عبارة عن أرقام وحروف يتم تجميعها مع بعضها من أجل إنشاء كود مجاني، يتم تسجيله داخل اللعبة للحصول على العناصر الأساسية والأسلحة والجوائز المجانية، وقد تكون تلك الأكواد صالحة وقد تكون مستعملة.

أكواد جواهر فري فاير

يمكن شحن جواهر فري فاير من خلال الأكواد التي يتم تسجيلها في الأماكن المحددة لها، وفور قبولها يتم تنزيل الهدايا والجواهر إلى حسابك بشكل تلقائي، ومن بين تلك الأكواد المشهور المستعملة:

كود رقصة الكرسي: Y7KS 1ER6 23H.

كود الاستعادة هو: Y7PS 1HR6 23H.

كود رقصه القلب: Z1KS 1 ET6 43S.

كود سكار تيتان: D4G1 D33S DSD.

كود فاير باس: X9G1 D33S WSFW.

PACJJTUA29UU: كود قسيمة Diamond Royale

ZFMUVTLYSLSC : كود صندوق نهب سلاح

LH3DHG87XU5U: كود القسائم الذهبية.

GHTARTYUOI76: كود مكافآت المظهر.

SGHJ876HBGRE: كود المكافآت الماس

الحصول على 9999 جوهرة هدية

جدير بالذكر أن أكواد جواهر فري فاير تمنح اللاعبين الحصول على رقصات قديمة وسكنات متغيرة ومتنوعة مجانية طوال الوقت، مع التزود بمجموعة من الأسلحة المتنوعة، ويمكن أيضًا الحصول على 9999 جوهرة من خلال المشراكة في حزمة أرض الحرف التي م إطلاقها خلال الفترة الأخيرة.