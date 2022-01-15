أكواد شحن جواهر فري فاير مُحدثة وطريقة استبدالها عبر الموقع الرسمي

أعلنت لعبة فري فاير عن إطلاق سلاحها الجديد الأكثر دقة في التصويب وإصابة الهدف بمرحلة الإنزال الجوي الجديدة، سلاح الشحن العنيف الذي يملك من المواصفات والإمكانيات التي تؤهله لاجتياز المراحل الصعبة والمتقدمة بنجاح، حيث يتمكن من إطلاق معدل نيران كثيف بنجاح صوب الهدف، كما أن طلقاته تتمكن من اقتحام الجدران واحداث العديد من الثقوب بها، ويمكن الحصول عليه في آخر تحديث للعبة.

مرحلة الإنزال الجوي بفري فاير

ويُمكن أيضًا الحصول على كافة المهام والعناصر الخاصة بمرحلة الإنزال الجوي من متجر اللعبة، أو من خلال استبدالها بالجواهر التي تمتلكها، وهي مهام أساسية تُمكنك من تحقيق نجاحات كبيرة والبقاء على قيد الحياة أطول فترة ممكنة.

جدول الأكواد الجديدة

يحمل الجدول التالي مجموعة محدثة من أكواد فري فاير التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة، يُمكنكم تجربتها للحصول على الجواهر:

WFGBH3JI4RT8

VBEMKTGI87G6

M5TLYHO9B8V7

F6TGBNMJ5KYI

5SRAF3WF3B4N

DYSWJ3M4DE45

6S5TRF5B2M3E

FCDXSW74R56Y

F67U8IKJHBGV H8U76YFDT5SR

T6YGBNJ6FGH6

7UIKJNBVFCDR

4LRTGO9BV8CU

BQ2B 3NRK TOG9

8V76 C5SR EDWV

FBHN JERU F76C

5TXR ESDW EDAN

JMYK HOIB 8V7C FBNI E7RF 65TS

GW2J WIE8 F765

TRSF WEJR 56YG

DJSI 9Z76 A5TR

WEF3 4G5B RTN6

6Y7U JHBV CDR6

BTNY MHKL OBV7

C65S 4AEW DECD

XVGG TZFS DCWV 6XS5 RFEG BTHN

EBRN TMYJ NLBV

FVCC BX5R F34I

5TG7 6T6R I7EF

UYGD HVJD FERW

TEYR 8HIG BVCX

SAEW RT7Y 8HIG

ولابد من الأخذ في الاعتبار اتباع الخطوات الآتية للحصول على الجواهر من الأكواد:

وضع الأكواد في الخانة المخصصة لها عبر الموقع الرسمي للعبة free fire.

التأكد من كون الكود ساري الصلاحية وغير منتهي.

التأكد من أن يكون الكود مكون من 12 من الحروف والأرقام.

تسجيل رقم الآي دي الخاص بمعرف اللاعب.

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