أكواد شحن جواهر فري فاير مُحدثة وطريقة استبدالها عبر الموقع الرسمي

محمد فوزي

أعلنت لعبة فري فاير عن إطلاق سلاحها الجديد الأكثر دقة في التصويب وإصابة الهدف بمرحلة الإنزال الجوي الجديدة، سلاح الشحن العنيف الذي يملك من المواصفات والإمكانيات التي تؤهله لاجتياز المراحل الصعبة والمتقدمة بنجاح، حيث يتمكن من إطلاق معدل نيران كثيف بنجاح صوب الهدف، كما أن طلقاته تتمكن من اقتحام الجدران واحداث العديد من الثقوب بها، ويمكن الحصول عليه في آخر تحديث للعبة.

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مرحلة الإنزال الجوي بفري فاير

ويُمكن أيضًا الحصول على كافة المهام والعناصر الخاصة بمرحلة الإنزال الجوي من متجر اللعبة، أو من خلال استبدالها بالجواهر التي تمتلكها، وهي مهام أساسية تُمكنك من تحقيق نجاحات كبيرة والبقاء على قيد الحياة أطول فترة ممكنة.

أكواد شحن جواهر فري فاير مُحدثة وطريقة استبدالها عبر الموقع الرسمي 1 15/1/2022 - 8:02 م
فري فاير
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جدول الأكواد الجديدة

يحمل الجدول التالي مجموعة محدثة من أكواد فري فاير التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة، يُمكنكم تجربتها للحصول على الجواهر:

  • WFGBH3JI4RT8
  • VBEMKTGI87G6
  • M5TLYHO9B8V7
  • F6TGBNMJ5KYI
  • 5SRAF3WF3B4N
  • DYSWJ3M4DE45
  • 6S5TRF5B2M3E
  • FCDXSW74R56Y
  • F67U8IKJHBGV
  • H8U76YFDT5SR
  • T6YGBNJ6FGH6
  • 7UIKJNBVFCDR
  • 4LRTGO9BV8CU
  • BQ2B 3NRK TOG9
  • 8V76 C5SR EDWV
  • FBHN JERU F76C
  • 5TXR ESDW EDAN
  • JMYK HOIB 8V7C
 

  • FBNI E7RF 65TS
  • GW2J WIE8 F765
  • TRSF WEJR 56YG
  • DJSI 9Z76 A5TR
  • WEF3 4G5B RTN6
  • 6Y7U JHBV CDR6
  • BTNY MHKL OBV7
  • C65S 4AEW DECD
  • XVGG TZFS DCWV
  

  • 6XS5 RFEG BTHN
  • EBRN TMYJ NLBV
  • FVCC BX5R F34I
  • 5TG7 6T6R I7EF
  • UYGD HVJD FERW
  • TEYR 8HIG BVCX
  • SAEW RT7Y 8HIG
جديد أكواد فري فاير واستبدالها بالجواهر في 5 خطوات free fire codes
أحدث أكواد فري فاير للحصول على جواهر مجانًا| وكيفية استردادها

ولابد من الأخذ في الاعتبار اتباع الخطوات الآتية للحصول على الجواهر من الأكواد:

  • وضع الأكواد في الخانة المخصصة لها عبر الموقع الرسمي للعبة free fire.
  • التأكد من كون الكود ساري الصلاحية وغير منتهي.
  • التأكد من أن يكون الكود مكون من 12 من الحروف والأرقام.
  • تسجيل رقم الآي دي الخاص بمعرف اللاعب.

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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