أكواد شحن جواهر فري فاير مُحدثة وطريقة استبدالها عبر الموقع الرسمي
أعلنت لعبة فري فاير عن إطلاق سلاحها الجديد الأكثر دقة في التصويب وإصابة الهدف بمرحلة الإنزال الجوي الجديدة، سلاح الشحن العنيف الذي يملك من المواصفات والإمكانيات التي تؤهله لاجتياز المراحل الصعبة والمتقدمة بنجاح، حيث يتمكن من إطلاق معدل نيران كثيف بنجاح صوب الهدف، كما أن طلقاته تتمكن من اقتحام الجدران واحداث العديد من الثقوب بها، ويمكن الحصول عليه في آخر تحديث للعبة.
مرحلة الإنزال الجوي بفري فاير
ويُمكن أيضًا الحصول على كافة المهام والعناصر الخاصة بمرحلة الإنزال الجوي من متجر اللعبة، أو من خلال استبدالها بالجواهر التي تمتلكها، وهي مهام أساسية تُمكنك من تحقيق نجاحات كبيرة والبقاء على قيد الحياة أطول فترة ممكنة.
جدول الأكواد الجديدة
يحمل الجدول التالي مجموعة محدثة من أكواد فري فاير التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة، يُمكنكم تجربتها للحصول على الجواهر:
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ولابد من الأخذ في الاعتبار اتباع الخطوات الآتية للحصول على الجواهر من الأكواد:
- وضع الأكواد في الخانة المخصصة لها عبر الموقع الرسمي للعبة free fire.
- التأكد من كون الكود ساري الصلاحية وغير منتهي.
- التأكد من أن يكون الكود مكون من 12 من الحروف والأرقام.
- تسجيل رقم الآي دي الخاص بمعرف اللاعب.
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