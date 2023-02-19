“أكواد جديدة”.. كلمات سر قراند 5 سيارات وأسلحة وملابس 2023

اشتهرت لعبة جاتا خلال السنوات الماضية وزادت عدد مرات تحميلها عن عشرات الملايين على الرغم من كونها من الألعاب المدفوعة، وتدور فكرة اللعبة حول سرقة السيارات والهروب من الشرطة، ومن أجل تحسين أدائك في اللعبة أنت بحاجة إلى استخدام كلمات سر قراند 5 من خلالها يمكنك فتح المزيد من السيارات، الأسلحة، الشخصيات، الملابس والحصول على حركات جديدة غير الموجودة في اللعبة، ولذلك سوف نوفر لك في هذا المقال أقوى شفرات لعبة جاتا 5.

كلمات سر قراند 5 سيارات للجوال

السيارات من العناصر الأساسية في لعبة جاتا للهروب من رجال الشرطة والأعداء، وقد لا تساعدك السيارات المتاحة في اللعبة، لذلك استعمل الكلمات التالية للحصول على المزيد من السيارات:

كود شاحنة Trashmaster هو:1-999-872-7433

شفرة انزلاق السيارات:1-999-766-9329.

طائرة هليكوبتر: -999-289-9633.

سيارة كوميت: 1-999-266-38.

كود دراجة نارية Sanchez bike هو:1-999-633-7623.

شفرة الباراشوت: -999-759-3483.

سيارة تمشي على الماء: -999-766-9329.

سيارة ليموزين:1-999-846-39663.

سيارة كادي: -999-4653-461.

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يمكنك الحصول على المزيد من كلمات السر في جاتا 5 من خلال الفيديو التالي:

شفرات جاتا 5 للكمبيوتر

كما يمكن تحسين أدائك في اللعبة على الكمبيوتر من خلال إدخال كلمات السر التالية:

الهجمات المشاجرة المتفجرة: HOTHANDS.

السباحة بسرعة: GOTGILLS.

الركض بسرعة: CATCHME.

إعادة شحن القوة: POWERUP.

انزلاق السيارات: SNOWDAY.

سيارة سريعة: COMET.

التحكم في الشخصيات: JRTALENT.

جاذبية القمر: FLOATER.

قفزة عالية: HOPTOIT.

كما يمكن الحصول على عدد أكبر من كلمات السر الجديدة والفعالة من خلال الفيديو التالي:

كلمات سر جراند 5 سوني 4 أسلحة

لمن يلعبون جاتا 5 على بلايستيشن 4 يمكنهم الحصول على الأسلحة الجديدة والقوية من خلال إدخال الأكواد التالية: