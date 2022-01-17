أكواد استرداد ببجي نيو ستيت PUBG New State ومكافآت جديدة

يمارس العديد من الأشخاص الألعاب القتالية على هواتفهم ويقضون معظم أوقاتهم في لعب هذه الألعاب ومشاركتها مع أصدقائهم وأقاربهم على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، ولعلّ أهم هذه الألعاب هي ببجي نيو ستيت التى لاقت إقبالاً واسعاً من العديد من الأشخاص، سنتعرف في هذا المقال الى أكواد استرداد والمكافآت التى وفرها لمستخدمين اللعبة.

لعبة ببجي نيو ستيت

احدى أهم وأشهر أيقونات المعارك الملكية، وهي لعبة فيديو و علامة حقيقية في لعب أجهزة الأندرويد، وتقدم إعدادات جديدة عن اللعبة الأصل ووضعيات أكثر، وهي أكثر تفاعلاً واثارة وتشويقا.

أكواد استرداد ببجي نيو ستيت

كود استرداد ببجي نيو ستيت هو مجموعة من الأحرف والأرقام يتم ادخالها في تسلسل معين فتمنح مكافآت حصرية للاعب، قد تشمل هذه المكافآت الملابس والجلود والأسلحة والمركبات وغيرها، وتعتبر هذه الأكواد أسهل طريقة للحصول على مستحضرات التجميل الفريدة داخل اللعبة، وهي تعد بمثابة تشجيع للّاعبين على بذل قصارى جهدهم في اللعبة.

كود استرداد ببجي نيو ستيت

المكافآت: تذكرة صندوق الحفلة

الصلاحية: 21 يناير 2022

الفئة المستهدفة: جميع مستخدمي ببجي نيو ستيت

سيسمح لك رمز استرداد تذكرة صندوق الحفلة بإلغاء قفل العناصر من صندوق الحفلة في ببجي نيو ستيت يمكنك استرداد الأكواد من الرابط هنا عبر الموقع الرسمي، والحصول على مكافآت اللعبة وسيتم إرسال المكافآت إلى حسابك بمجرد تطبيق الرمز.

خطوات استخدام الكود