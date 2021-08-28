أكثر الألعاب إثارة وتشويق للهواتف العاملة بنظام أندرويد “رابط تحميل من متجر google play”

هناك الكثير من الألعاب المتاحة للتحميل في متجر جوجل بلاي googel play، و المخصصة للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، حتى بات من الصعب اكتشاف ألعاب مثيرة و قوية، و في هذه المقالة سوف نعرض لكم عدداً منها، لنوفر عليكم الوقت و نقدم لكم محتوى يرضي شغفكم.

1- تنزيل لعبة سباق السيارات Real Racing 3:

تعتبر هذه اللعبة إحدى أفضل الألعاب المتاحة في متجر جوجل، حصدت أكثر من 100,000,000 عملية تثبيت، أخر تحديث لها كان خلال الشهر الحالي حيث تحتوي على الكثير من مضامير السباق التي تحاكي الواقع، و يوجد سيارات مرسيدس و فورد و لامبرغيني و فيراري، تحتوي على الكثير من الخيارات و العديد من السباقات التي يمكنك أن تدخلها بالإشتراك مع العديد من اللاعبين داخل المنصة، الجرافيك رائع متميز.

معلومات إضافية:

الإصدار الحالي 9.6.1 المتطلبات نظام أندرويد 41 و أحدث منه التنزيل 100,000,000 تقديم فنون إلكترونية

لتحميل اللعبة من متجر google play بشكل مباشر يرجى الضغط هنا

2- لعبة الإثارة و التشويق Into the Dead 2:

تدور الأحداث حول مجموعات من الزومبي التي تؤذي الناس، تبدأ اللعبة بالاستيقاظ من غيبوبة لتجد أن نهاية العالم تقترب، و يقع على عاتقك إنقاذ العائلة بالإعتماد على خرائط و العديد من الأسلحة التي سوف تساعدك على النجاح في مهمتك.

يمكنك تحميل اللعبة من متجر جوجل بلاي عبر الضغط هنا

3- لعبة Call of Duty: Mobile:

تم تصنيف هذه اللعبة على أنها من أفضل الألعاب الإستراتيجية، و التي انتشرت انتشار مهولاً و ذلك بسبب تصميمها الرائع، يمكنك أن تلعب ضمن فريق جماعي أو بمفردك و طبعا يوجد خرائط مساعدة، و الأمر الجيد في اللعبة أن مبرمجي اللعبة حافظوا على الحروف التقليدية الموجودة في إصدارات سابقة من اللعبة.

لتحميل اللعبة من الرابط التالي هنا