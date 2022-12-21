أقوى هواتف فيفو الاقتصادية هاتف ViVo Y35 5G لعشاق التصوير تعرف على مواصفاته وسعره
أطلقت شركة فيفو ViVo الصينية أقوى هواتفها الاقتصادية هاتف ViVo Y35 5G الجديد، الهاتف يضم مواصفات رائعة ومتميزة جدا مقارنة مع سعره الاقتصادي، يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها إلى 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 44 واط، كما يتميز الهاتف بدقة الكاميرا الخلفية يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل، كما يتميز الهاتف بشاشة كبيرة يصل حجمها 6.53 بوصة شديدة الوضوح بدقة 2408×1080 بكسل بمعدل تحديث 90 هرتز.
مواصفات هاتف ViVo Y35 5G
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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كاميرا هاتف ViVo Y35 5G
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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عيوب هاتف ViVo Y35 5G
- لا يدعم تقنية NFC.
- كان من الأفضل أن تكون الشاشة من نوع AMOLED.
صور هاتف ViVo Y35 5G
سعر هاتف ViVo Y35 5G
تم إطلاق هاتف ViVo Y35 5G في الأسواق العالمية والعربية في أغسطس الماضي 2022 بالأسعار التالية:
- سعر الهاتف عالميًا 225 دولار أمريكي.
- ما يعادل في مصر 5400 جنيه مصري.
- في السعودية 844 ريال سعودي.