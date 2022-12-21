تقنية

أقوى هواتف فيفو الاقتصادية هاتف ViVo Y35 5G لعشاق التصوير تعرف على مواصفاته وسعره

برديس المتولي

أطلقت شركة فيفو ViVo الصينية أقوى هواتفها الاقتصادية هاتف ViVo Y35 5G الجديد، الهاتف يضم مواصفات رائعة ومتميزة جدا مقارنة مع سعره الاقتصادي، يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها إلى 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 44 واط، كما يتميز الهاتف بدقة الكاميرا الخلفية يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل، كما يتميز الهاتف بشاشة كبيرة يصل حجمها 6.53 بوصة شديدة الوضوح بدقة 2408×1080 بكسل بمعدل تحديث 90 هرتز.

أقوى هواتف فيفو الاقتصادية هاتف ViVo Y35 5G لعشاق التصوير تعرف على مواصفاته وسعره 9 21/12/2022 - 6:44 م

مواصفات هاتف ViVo Y35 5G

مواصفات و سعر vivo Y35 5G مميزاته وعيوبه

التصميم والأبعاد 
  • تصميم الهاتف أنيق وبسيط.
  • الهاتف مصنوع من الأمام من الزجاج، ومن الخلف من البلاستيك.
  • وزن الهاتف 188 جرام.
  • طوله 164.3 مم، عرض 76.1 مم، سمك 8.3 مم.
  • مقاوم للغبار والماء.
  • متوفر باللون الأسود، الذهبي.
الشاشة 
  • من نوع IPS LCD.
  • حجم الشاشة 6.58 بوصة.
  • دقة الشاشة 2408×1080 بكسل.
  • بمعدل تحديث 90 هرتز.
  • درجة سطوع الشاشة 550 شمعة.
النظام 
  • نظام التشغيل Android 11.
  • واجهة المستخدم Funtouch 12.
المعالج 
  • نظام المعالجة من نوع Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm).
  • معالج رسوم من نوع Adreno 610.
مواصفات هاتف ViVo Y35 5G
مواصفات هاتف ViVo Y35 5G
الذاكرة 
  • المساحة الداخلية للهاتف 64، 128، 256 جيجابايت.
  • الذاكرة العشوائية 4، 8 جيجا رام.
البطارية 
  • من نوع ليثيوم أيون.
  • يصل حجمها 5000 ملي أمبير.
  • يدعم الشحن السريع بقوة 44 واط أي يمكنك شحن 70% من البطارية خلال 34 دقيقة.
الإتصالات 
  • يضم الهاتف شريحتين أتصال من نوع NaNo SIM يدعم حتى شبكة الجيل الخامس 5G.
  • يدعم البلوتوث.
  • الواي فاي wi-fi.
  • Wi-Fi Direct.
  • Wi-Fi Hotspots.
  • GPS.
المستشعرات 
  • التسارع.
  • التقارب.
  • الدوران.
  • البصمة.

كاميرا هاتف ViVo Y35 5G

كاميرا هاتف ViVo Y35 5G
كاميرا هاتف ViVo Y35 5G
الكاميرا الأمامية 
  • دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.0.
  • تدعم تقنية HDR.
  • دقة الفيديو 1080p@30fps.
الكاميرا الخلفية 
  • يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8 بزوايا واسعة، تدعم تقنية PDAF.
  • دقة الكاميرا الثانية 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.40 تدعم تقنية الماكرو.
  • الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم مستشعر العمق.
  • فلاش ليد.
  • دقة الفيديو 1080p@30fps.

عيوب هاتف ViVo Y35 5G

  • لا يدعم تقنية NFC.
  • كان من الأفضل أن تكون الشاشة من نوع AMOLED.

صور هاتف ViVo Y35 5G

أقوى هواتف فيفو الاقتصادية هاتف ViVo Y35 5G لعشاق التصوير تعرف على مواصفاته وسعره 1 21/12/2022 - 6:44 م أقوى هواتف فيفو الاقتصادية هاتف ViVo Y35 5G لعشاق التصوير تعرف على مواصفاته وسعره 2 21/12/2022 - 6:44 م أقوى هواتف فيفو الاقتصادية هاتف ViVo Y35 5G لعشاق التصوير تعرف على مواصفاته وسعره 3 21/12/2022 - 6:44 م أقوى هواتف فيفو الاقتصادية هاتف ViVo Y35 5G لعشاق التصوير تعرف على مواصفاته وسعره 4 21/12/2022 - 6:44 م أقوى هواتف فيفو الاقتصادية هاتف ViVo Y35 5G لعشاق التصوير تعرف على مواصفاته وسعره 5 21/12/2022 - 6:44 م أقوى هواتف فيفو الاقتصادية هاتف ViVo Y35 5G لعشاق التصوير تعرف على مواصفاته وسعره 6 21/12/2022 - 6:44 م أقوى هواتف فيفو الاقتصادية هاتف ViVo Y35 5G لعشاق التصوير تعرف على مواصفاته وسعره 7 21/12/2022 - 6:44 م أقوى هواتف فيفو الاقتصادية هاتف ViVo Y35 5G لعشاق التصوير تعرف على مواصفاته وسعره 8 21/12/2022 - 6:44 م

سعر هاتف ViVo Y35 5G

تم إطلاق هاتف ViVo Y35 5G في الأسواق العالمية والعربية في أغسطس الماضي 2022 بالأسعار التالية:

سعر هاتف ViVo Y35 5G
سعر هاتف ViVo Y35 5G
  • سعر الهاتف عالميًا 225 دولار أمريكي.
  • ما يعادل في مصر 5400 جنيه مصري.
  • في السعودية 844 ريال سعودي.
Avatar of برديس المتولي
برديس المتولي

حاصلة علي اجازه في اللغة العربية، أحب القراءة والكتابة وسبق لكي الكتابة في العديد من المواقع، كل هدفي هو توصيل المعلومة بشكل صحيح ودقيق

اترك تعليقاً