أقوى هواتف اوبو هاتف Oppo Find X4 Pro بنظام معالج قوي مقاوم للماء والغبار تعرف على مواصفاته وسعره

تستكمل شركة أوبو في إصدار أقوى هواتفها الذكية لهذا العام لتقدم لنا هاتف Oppo Find X4 Pro هذا الهاتف الذي يضم مجموعة من المواصفات الممتازة والرائعة فهو يحتوي على نظام معالج قوي جدًا من نوع Qualcomm Snapdragon 888 مما يجعله فائق السرعة، كما أن شاشة الهاتف جودتها كبيرة حيث تصل دقتها 1440 × 3216 بكسل +QHD وهذا ما سيجعلها عالية الوضوح، الهاتف مقاوم للغبار والماء حتى عمق 50 متر، كما أن هاتف Oppo Find X4 Pro الجديد يتميز ببطارية قوية تبلغ 4500 ملى امبير بشحن سريع بقوة 65 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل 100% خلال 30 دقيقة فقط وهناك العديد من المواصفات الأخرى الرائعة التي يتمتع بها هذا الهاتف الجديد من اوبو.

مواصفات هاتف Oppo Find X4 Pro الجديد

تميزت شركة أوبو OPPO هذا العام في تقديم العديد من الهواتف ويعد هاتف Oppo Find X4 Pro أقوى تلك الهواتف ومواصفاته هي:

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يتميز هاتف Oppo Find X4 Pro بهيكله الخارجي البسيط فهو مصنوع من الزجاج من الخلف بإطار من الألمنيوم من الجوانب.

الهاتف متوفر باللون الأسود والأزرق والأبيض.

وزن الهاتف 193 جرام، طوله 163.6 مم، طول 74 مم، سمك 8.3 مم.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع NaNo SIM.

يدعم كافة الأجيال 2G, 3G, 4G, 5G.

نظام معالج الهاتف Qualcomm Snapdragon 888 ثماني النواة.

معالج رسوم من نوع Adreno 660.

نظام تشغيل الهاتف الاندرويد 11.

بطارية الهاتف من نوع ليثيوم نو، يصل حجمها 4500 ملي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، كما يمكنك شحن 100% من البطارية خلال 30 دقيقة فقط.

شاشة هاتف Oppo Find X4 Pro الجديد من نوع AMOLED يصل حجمها 6.7 بوصة، حيث تصل دقة الشاشة 3216×1440 بكسل QHD+.

الشاشة محمية بزجاج مقاوم غوريلا جلاس.

الهاتف يدعم السماعات الخارجية.

يدعم كافة تقنيات الاتصالات الحديثة البلوتوث، Wi-Fi، Wi-Fi Direct، Wi-Fi Hotspot، GPS، تقنية NFC، منفذ USB.

الكاميرا الأمامية لهاتف Oppo Find X4 Pro الجديد بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، دقة الفيديو 1080P FHD.

يضم 4 كاميرا خلفية، دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8، دقة الكاميرا الثانية 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، ودقة الكاميرا الثالثة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 بزاوية واسعة، ودقة الكاميرا الرابعة 3 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/3.0 تصوير الماكرو.

سعر هاتف Oppo Find X4 Pro الجديد

شركة أوبو OPPO حتى الآن لم تعلن عن سعر هاتف Oppo Find X4 Pro الجديد بشكل رسمي، ولكن أكد الوكلاء أن سعر الهاتف لن يتراوح عن الأسعار التالية: