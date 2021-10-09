أقوى هواتف أوبو الشبابية…. هاتف Oppo F19s تعرف على مواصفاته و سعره المفاجأة

أصبحت الهواتف الذكية من أهم الأشياء التي يهتم بها الكثيرين فهي محور اهتمام جميع فئات المجتمع من جميع دول العالم، لذلك يتم البحث دائماً على أجدد هواتف المحمول التي تقدمها الشركات العالمية، ومن أهم هذه الشركات هي شركة أوبو Oppo هذه الشركة العالمية التي تقدم كل عام أفضل الهواتف الذكية التي تضم جميع التقنيات والمواصفات القياسية الحديثة التي يبحث عنها الجميع، وبالفعل قد أعلنت الشركة منذ أيام قليلة ماضية عن أحدث هواتفها وهو هاتف Oppo F19s الجديد، هذا الهاتف الذي يتحدث عنه الجميع وهذا بسبب مواصفاته وسعره الجبار، ولذلك سنقدم لكم خلال هذا المقال كل ما هو متعلق بهذا الهاتف الرائع.

مواصفات هاتف Oppo F19s الجديد

سنقدم لكم مواصفات هاتف Oppo F19s الجديد وما يميزه عن هاتف Oppo F19 آخر إصدارات الشركة، والمواصفات هي:

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من أهم الأشياء التي يتميز بها هاتف Oppo F19s وهو تصميمه الخارجي الأنيق والشبابي.

يصل وزن الهاتف 175 جرام فقط.

يدعم نظام تشغيل الاندرويد 11، بشرحتين اتصالات نوع نانو سيم.

شاشة الهاتف عالية الدقة 1080×2400 بكسل، من نوع أموليد، حجمها 6.43 بوصة.

المساحة الداخلية للهاتف Oppo F19s الجديد 128 جيجا بايت، والمساحة العشوائية 6 جيجا بايت.

الهاتف به بطارية عالية الجودة شديدة التحمل يصل قوتها إلى 5000 ملي أمبير، وشحن سريع.

تتميز الكاميرا الامامية بدقتها العالية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4.

ويضم الهاتف 3 كاميرا خلفية عالية الدقة، الأولى 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7، والكاميرا الثانية 2 ميجا بكسل F/2.4، والثالثة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4.

أما تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل.

يدعم الهاتف كافة التقنيات الحديثة الواي فاي، GPS، بلوتوث، راديو FM.

كما أن الهاتف يضم أجهزة استشعارات مثل البصمة، البوصلة، الدوران.

لا يدعم الذاكرة الإضافية.

يتوافر هاتف Oppo F19s الجديد بألوان شبابية وهم الأسود، الأزرق، الذهبي، الفضي.

سعر هاتف Oppo F19s في الاسواق

يتوفر هاتف Oppo F19s الجديد بالأسعار التالية:

في الأسواق العالمية بسعر 270 دولار أمريكي. داخل المملكة العربية السعودية بسعر 1.009 ريال سعودي. في جمهورية مصر العربية بسعر 4250 جنيه مصري. دولة الإمارات بسعر 988 درهم.

وهكذا نكون قد عرفنا كل ما يتعلق بهاتف Oppo F19s الجديد من حيث مواصفاته وسعره في جميع دول العالم.