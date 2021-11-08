أقوى هاتف اقتصادي من شاومي Xiaomi Poco X3 Pro بسعر منافسة لعشاق الألعاب والتصوير بمواصفات عالمية

أصبحت شركة شاومي Xiaomi الصينية من أهم الشركات العالمية التي تقوم بتصنيع الهواتف الذكية، وأهم ما يميز شركة شاومي أنها تهتم بكافة الفئات المتوسطة و غيرها، لهذا حرصت شركة شاومي Xiaomi على إطلاق العديد من الهواتف هذا العام، ليكن هاتف xiaomi poco x3 pro أقوى الهواتف الذكية الاقتصادية لهذا العام، الهاتف يحتوي على بطارية بسعة 5160 ملي امبير يشحن سريع بقوة 33 واط أي يمكنك شحن 100% من البطارية خلال 60 دقيقة فقط، كما أن هاتف xiaomi poco x3 pro يضم 4 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 48 ميجا بكسل، كما أن الهاتف مزود بنظام معالج قوي وسريع في الألعاب.

مواصفات هاتف xiaomi poco x3 pro

الهيكل الخارجي لهاتف xiaomi poco x3 pro الجديد يتميز بالمظهر البسيط والشبابي، مصنوع من البلاستيك من الخلف وبهذا إطار من الألومنيوم.

يتوفر باللون الأسود، البرونزي، الأزرق.

وزن الهاتف 215 جرام، طول 165.3 مم، عرض 76.8 مم، سمك 9.4 مم.

بطارية الهاتف يصل حجمها 5160 ملي امبير، من نوع ليثيوم بو.

يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال.

الهاتف يدعم حتى الجيل الرابع.

الهاتف يدعم حتى الجيل الرابع. يدعم كافة الاتصالات الحديثة البلوتوث، Wi-Fi، Wi-Fi Direct، Wi-Fi Hotspot، GPS، تقنية NFC.

نظام التشغيل الاندرويد 11.

نوع المعالج Qualcomm Snapdragon 860، ثماني النواة، ومعالج رسومي من نوع Adreno 640.

الشاشة من نوع IPS LCD، يصل حجمها 6.67 بوصلة، تصل دقتها 2400×1080 بكسل، الشاشة بها حماية زجاج غوريلا جلاس 6.

هاتف xiaomi poco x3 pro الجديد بدعم السماعات الخارجية، الراديو.

المستشعرات المتوفرة الجيروسكوب، التسارع، بوصلة، التقارب.

أنواع الحماية التي يدعمها البصمة، التعرف على الوجه، النمط. كلمة السر.

الذاكرة الداخلية لهاتف متوفرة بنسختين الأولى 128 جيجابايت بذاكرة عشوائية 6 رام و 8 رام، النسخة الثانية 256 جيجابايت بذاكرة عشوائية 8 جيجا رام.

مواصفات كاميرا هاتف xiaomi poco x3 pro الجديد

يضم الهاتف كاميرا أمامية واحدة بدقة 20 ميجا بكسل، بفتحة عدسة بحجم F/2.2، بدون فلاش، دقة الفيديو 1080P FHD.

به 4 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8، الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2، دقة الكاميرا الثالثة والرابعة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4.

الكاميرا الخلفية به فلاش ثنائي.

محتوى علبة هاتف xiaomi poco x3 pro الجديد

يحتوي علبة الهاتف على:

جهاز xiaomi poco x3 pro.

شاحن سريع بقوة 33 واط.

جراب حماية للهاتف.

دبوس إخراج شريحة الإتصال.

كابل USB.

عيوب هاتف xiaomi poco x3 pro الجديد

الهاتف لا يدعم الجيل الخامس 5G.

الشاشة ليست عالية الجودة.

كما أن نوع الشاشة ضئيل جدًا فهي من نوع IPS LCD وهذا النوع ليس جيدًا.

سعر هاتف xiaomi poco x3 pro الجديد

يتميز هاتف xiaomi poco x3 pro مواصفاته الرائعة مقارنة مع سعره الاقتصادي، وسعره في الأسواق كما يلي:

سعره في الأسواق العالمية 295 دولار أمريكي.

في جمهورية مصر العربية 4600 جنيه مصري.

داخل المملكة العربية السعودية 1100 ريال سعودي.

سعره في دولة الجزائر 39200 دينار.

في دولة المغرب 2600 درهم.

الهاتف متوفر الآن في جميع الأسواق داخل مصر وخارجها.