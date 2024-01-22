أقوى ميزة جديدة من واتساب يبحث عنها الكثيرين بشأن إخفاء رقم الهاتف

يواصل تطبيق واتساب الشهير للتراسل الفوري، الكشف عن أبرز ميزاته الجديدة التي يوفرها لمئات الملايين من المستخدمين حول العالم، في إطار خطته الجديدة للتحديثات المستمرة وتوفير مزيد من الخصائص المنتظرة، فضلًا عن حل بعض المشكلات التي قد تواجههم، حيث تم الكشف مؤخرًا عن ميزة جديدة تُعد من أقوى المميزات التي سيتم إتاحتها للمستخدمين تتعلق بالأجهزة القريبة مع إخفاء رقم الهاتف، فيما يخص مشاركة الملفات مع الأشخاص القريبين بسهولة.

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ميزة واتساب الجديدة

أما فيما يتعلق بتفاصيل الميزة الجديدة من واتساب، فتسمح للمستخدمين بمشاركة الملفات مع الأشخاص القريبين بسهولة، دون الحاجة إلى كتابة رقم الهاتف، حيث سيصبح بإمكان أي مستخدم يملك حساب على واتساب من مشاركة الملفات عبر المنصة بكل سهولة، وذلك عن طريق قيامه بفتح نافذة مخصصة لذلك، ثم القيام بعرض الأشخاص الموجودين على مسافة قريبة، بجانب خيارات التحكم في ظهور الحساب للأشخاص الآخرين عند استخدام الميزة نفسها.

ضوابط الاستفادة من الميزة

مع الأخذ في الاعتبار أن تفعيل الميزة سيكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح نافذة مشاركة الملفات.

اختيار الشخص المراد إرسال الملفات إليه من القائمة.

يحتاج المستقبِل إلى هز هاتفه لرؤية طلب مشاركة الملفات والموافقة عليه.



مع العلم أن واتساب وفر كافة وسائل الأمان والخصوصية أثناء نقل الملفات لتكون آمنة ومحمية بتقنية التشفير من طرف إلى طرف، وذلك من أجل الحفاظ على الملفات والبيانات الشخصية، كما أن أرقام هواتف المرسل والمرسل إليه ستكون مخفية، وسيستفيد المستخدمين من سهولة تبادل الملفات في أثناء الاجتماعات أو المحاضرات، وغيرها من الظروف الأخرى، دون الإفصاح عن رقم الهاتف الشخصي.

ومن المزايا الرائعة التي تم إتاحتها مؤخرًا للمستخدمين، هي ميزة تسجيل الرسائل الصوتية دون استخدام اليدين، حيث يُمكن للمستخدم من تسجيل رسالة دون استخدام اليدين، وذلك من خلال الضغط مع الاستمرار على رمز الميكروفون ثم سحبه لأعلى ليظهر رمز القفل، ما يسمح لك بالتسجيل دون ضغط مستمر بيدك على الميكروفون، وفور اكتمال الرسالة، فقط اضغط على إرسال.