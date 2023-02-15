أقوى منافس لشركة آيفون هاتف OnePlus Ace 2 الجديد بمميزات قياسية تعرف على مواصفاته وسعره
أعلنت شركة وان بلس الصينية عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية هاتف OnePlus Ace 2 الجديد، الهاتف يضم مواصفات رائعة حيث يضم الهاتف شاشة شديدة الوضوح بدقة 2772×1240 بكسل من نوع AMOLED كبيرة يصل حجمها 6.74 بوصة، كما يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل، الهاتف يضم بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 100 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 25 دقيقة.
مواصفات هاتف OnePlus Ace 2
من أجدد هواتف هذا العام 2023 هاتف OnePlus Ace 2 الهاتف يضم مواصفات رائعة يجعله ينافس الشركات العالمية، ومواصفاتة هي:
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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كاميرا هاتف OnePlus Ace 2
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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صور هاتف OnePlus Ace 2
عيوب OnePlus Ace 2
- غير مزودة بمدخل سماعات 3.5mm.
- لا يدعم الراديو.
- غير مقاوم للغبار والماء.
- لا يسمح بتوسيع المساحة الداخلية.
سعر هاتف OnePlus Ace 2
من المقرر إطلاق الهاتف في 13 فبراير 2023 م بالأسعار التالية:
- سعره عالميًا 420 دولار أمريكي.
- ما يعادل في مصر 13360 جنيه مصري.
- في السعودية 1530 ريال سعودي.