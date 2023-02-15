أقوى منافس لشركة آيفون هاتف OnePlus Ace 2 الجديد بمميزات قياسية تعرف على مواصفاته وسعره

أعلنت شركة وان بلس الصينية عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية هاتف OnePlus Ace 2 الجديد، الهاتف يضم مواصفات رائعة حيث يضم الهاتف شاشة شديدة الوضوح بدقة 2772×1240 بكسل من نوع AMOLED كبيرة يصل حجمها 6.74 بوصة، كما يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل، الهاتف يضم بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 100 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 25 دقيقة.

مواصفات هاتف OnePlus Ace 2

من أجدد هواتف هذا العام 2023 هاتف OnePlus Ace 2 الهاتف يضم مواصفات رائعة يجعله ينافس الشركات العالمية، ومواصفاتة هي:

التصميم والأبعاد تصميم الهاتف أنيق وجذاب.

الهاتف مصنوع من الخلف والأمام من الزجاج، الهيكل الخارجي من الألومنيوم.

وزن الهاتف 204 جرام.

طوله 163.4 مم، عرض 74.3 مم، سمك 8.7 مم.

ألوان الهاتف الأسود، الأزرق. الشاشة من نوع AMOLED.

يصل حجمها 6.74 بوصة.

دقة الشاشة 2772×1240 بكسل.

بمعدل تحديث 120 هرتز.

درجة سطوع الشاشة 451 شمعة.

النظام نظام التشغيل الاندرويد Android 13.

واجهة المستخدم ColorOS 13. المعالج نظام المعالجة من نوع Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm).

معالج رسوم من نوع Adreno 730.

الذاكرة المساحة الداخلية للهاتف 256، 512 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية 12، 16 جيجا رام. البطارية من نوع ليثيوم بوليمر.

يصل حجمها 5000 ملي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 100 واط، يمكن شحن البطارية بالكامل خلال 25 دقيقة.

الإتصالات يدعم شريحتين اتصال من نوع NaNo SIM، يدعم حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

البلوتوث.

GPS.

الواي فاي Wi-FI.

Wi-Fi Hotspots.

Wi-Fi Direct.

تقنية NFC. المستشعرات التسارع.

التقارب.

الدروان.

البوصلة.

البصمة.

كاميرا هاتف OnePlus Ace 2

الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4.

تدعم تقنية HDR.

دقة الفيديو 1080P. الكاميرا الخلفية يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8 تدعم تقنية PDAF، OIS.

دقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 فائقة الاتساع.

الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم تقنية الماكرو.

تدعم تقنية HDR، بانوراما.

فلاش ليد.

دقة الفيديو 1080P.

صور هاتف OnePlus Ace 2

عيوب OnePlus Ace 2

غير مزودة بمدخل سماعات 3.5mm.

لا يدعم الراديو.

غير مقاوم للغبار والماء.

لا يسمح بتوسيع المساحة الداخلية.

سعر هاتف OnePlus Ace 2

من المقرر إطلاق الهاتف في 13 فبراير 2023 م بالأسعار التالية: