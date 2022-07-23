أقوى عروض على المكالمات الدولية من موبايلي وأحدث الباقات 2022

شركة موبايلي واحدة من أهم شركات الإتصال بالمملكة العربية السعودية، وتستحوذ على شعبية كبيرة جداً من فئات الشعب المتباينة بالمملكة، وتأتي عروض المكالمات الدولية التي توفرها للمواطنين من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل عملاء الشركة، ذلك إلى جانب الباقات التي توفرها لكافة مستخدمي الشبكة والتي تناسب أكثر من فئة وفقاً لاحتياج العميل من الإنترنت أو المكالمات، لذا من خلال مقالنا اليوم نستعرض مع حضراتكم عروض المكالمات الدولية وباقات الهاتف المعلن عنها من قبل الشركة.

عروض المكالمات الدولية من موبايلي

نشرح بالتفصيل أهم العروض على المكالمات الدولية التي تحرص الشركة على توفيرها للأشخاص القادمين من مصر إلى أراضي المملكة، حيث يقبل الكثيرون من المصريين إلى أراضي المملكة سواء لأداء مناسك الحج أو العمرة أو للعمل أو للإقامة أو للزيارة، ويرغبون في محادثة أقاربهم من مصر بشكل مستمر، لذا قدمت الشركة لهم أفضل عروض يمكن الحصول عليها حتى يستطيعون محادثة أقاربهم بأقل تكاليف ممكنة فضلاً عن تحقيق أعلى جودة للشبكة أثناء الإتصال من خلال استخدام أحدث التقنيات في مجال الشبكات.

باقات موبايلي للمكالمات الدولية

باقة 60 دقيقة دولية وتبلغ قيمتها 6 ريال سعودي وصلاحيتها تدوم لمدة 24 ساعة منذ لحظة الاشتراك، وللحصول على الباقة الغير متجددة بشكل تلقائي يتم إرسال 7777 على رقم 1100.

باقة 500 دقيقة دولية وتبلغ قيمتها 35 ريال سعودي وصلاحيتها تدوم لمدة عشر أيام تبدأ منذ لحظة الاشتراك الذي يتم من خلال إرسال 6666 إلى رقم 1100.

باقة 290 دقيقة دولية أكثر الباقات اشتراكاً من قبل العملاء، وتبلغ قيمتها 35 ريال سعودي وصلاحيتها تصل إلى سبع أيام تبدأ منذ لحظة الاشتراك، وللاشتراك والاستفادة من الباقة المميزة يتم إرسال 6666 إلى رقم 1100.

باقات موبايلي الشهرية للمكالمات الدولية

باقة 820 دقيقة دولية من أكثر الباقات الشهرية التي يقبل عليها العملاء لتحقيقها سعر مناسب وفترة زمنية طويلة مقابل عدد كبير من الدقائق، ويبلغ سعر الاشتراك بالباقة حوالي 99 ريال سعودي وتدوم لمدة ثلاثون يوم منذ لحظة الاشتراك بالباقة وتفعيلها فوراً من قبل الشركة، ويتم الاشتراك بها من خلال إرسال 2222 إلى رقم 1100 أو الاتصال على رقم #3075*.