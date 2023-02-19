أقوى عروض زين للإنترنت 2023 في السعودية وكيفية تجديد اشتراك الباقات

نقدم لحضراتكم عروض زين للإنترنت للعام الجديد 2023 في المملكة العربية السُّعُودية، حيث تعد شركة Zain من أضخم الشركات الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة، إذ تتواجد في بلدان عديدة في الوطن العربي ودول أفريقيا، ويزيد عدد عملائها عن 50 مليون عميل نشط؛ وذلك بفضل تميزها في تقديم كافة أشكال الخدمات التي يحتاج إليها المستخدمون، وتوفير أقوى العروض التي تناسب الجميع من حيث الأسعار والمميزات.

عروض زين للإنترنت الجديدة 2023

تتنوع باقات الإنترنت الخاصة بشركة زين السُّعُودية، وهذا من أجل تلبية كافة احتياجات العملاء في كل مكان، إذ تتوفر عروض زين للإنترنت مسبقة الدفع، باقات زين شباب، باقات زين مفوترة وإنترنت بلا حدود، ونوضح لحضراتكم فيما يلي تفاصيل عروض باقات زين للجوالات.

1. باقة شباب مسبق الدفع

سعة الإنترنت 5 جيجا، تطبيقات السوشيال ميديا 5 جيجا، مكالمات 400 دقيقة.

صالحة لمدة 4 أسابيع بسعر 67.85 ريال سعودي شامل الضريبة.

2. باقة مسبقة الدفعة للشباب 99

الحصول على 20 جيجا إنترنت بدلًا من 15 جيجا بالإضافة إلى 20 جيجا تواصل اجتماعي، 1500 دقيقة مكالمات.

صالحة لمدة شهر كامل بسعر يصل إلى 113.85 ريال سعودي شامل ضريبة 15%.

3. باقة شباب مسبقة الدفع 149

إمكانية استخدام إنترنت غير محدود لتطبيقات التواصل الاجتماعي، والاستمتاع بسعة 50 جيجا إنترنت بدلًا من 30 بالإضافة إلى 3000 دقيقة مكالمات.

يبلغ سعر التجديد 171.35 ريال شامل قيمة الضريبة.

4. الباقة الرابعة

تمنح المستخدمين سعة إنترنت 95 جيجا، واستخدام غير محدود لتطبيقات التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية.

يصل سعر الباقة إلى 228.85 ريال شامل قيمة الضريبة.

عروض باقات زين المنزلية

يتوفر أكثر من نوع لباقات الإنترنت المنزلي منها باقات زين فايبر وباقات زين 5G.

1. باقة 5G المنزلية الأساسية

الحصول على جهاز الرواتر بالمجان مع الالتزام بتوقيع عقد مع الشركة لمدة عامين.

الاستمتاع بإنترنت غير محدود.

الاشتراك متاح لجميع العملاء.

قيمة الباقة شهريًا تصل إلى 228.85 ريال شامل الضريبة بدلًا من 289.

سرعة تصل إلى 200 mbps.

2. باقة 5G بريميوم أونلاين

قبل الاشتراك في تلك الباقة يجب التأكد من تغطية منطقتك بخدمة 5G.

الاستفادة بسرعة وسعة إنترنت منزلي غير محدودة.

قيمة الباقة الشهرية تصل إلى 373.75 ريال سعودي شامل الضريبة 15%.

يجب دفع مبلغ تأميني قيمته 325 ريال، ويمكن استرداده بعد تفعيل العقد بمدة 3 أشهر.

عروض زين فايبر 2023

1. زين فايبر المنزلية الأساسية

سرعة التحميل تصل إلى 100 ميجابايت في الثانية بينما تصل سرعة الرفع إلى 25 ميجابايت.

الحصول على الراوتر مجانًا.

الاشتراك الشهري= 289 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

مدة العقد 12 شهر.

2. باقة فايبر المنزلية

سرعة تحميل= 200 ميجابايت.

سرعة رفع= 50 ميجابايت في الثانية.

الحصول على جهاز الراوتر ومقوي الإشارة بالمجان.

قيمة الاشتراك الشهري= 349 ريال.

3. باقة فايبر المنزلية أفلام