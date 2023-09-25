أفضل 7 شواحن USB-C لهاتف iPhone 15
تأتي سلسلة هواتف iPhone 15 مع منفذ USB Type-C جديد هذه المرة، وبما أنه لا يتم تضمين شاحن مناسب في علبة الهاتف عند شراءه، سيضطر المستخدم إلى البحث عن شاحن مناسب. ولهذا عبر هذا المقال سنقدم لك أفضل 7 شواحن USB-C لسلسلة هواتف iPhone 15 بما في ذلك iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max.
1. شاحن Apple 20W USB-C
مميزات شاحن Apple 20W USB-C:
- شحن سريع بقوة 20 وات لجهاز iPhone 15.
- ملحق أصلي من Apple.
- قادر على شحن iPad Pro و iPad Air.
- سعر مناسب: 19.99 دولارًا.
2. شاحن Apple 35W Dual USB-C
مميزات شاحن Apple 35W Dual USB-C:
- شحن بقوة 35 وات مع منفذي USB-C.
- يمكنه شحن جهازي iPhone 15 في نفس الوقت.
- قابل للطي لسهولة الحمل.
- متوافق مع MacBook Air.
- سعر: 59.99 دولارًا.
3. شاحن LUOATIP 20W USB-C
مميزات شاحن LUOATIP 20W USB-C:
- شاحن ميسور التكلفة بقوة 20 وات.
- يدعم الشحن السريع.
- حماية من الحرارة الزائدة والتيار الزائد.
- سعر معقول: 9.99 دولارًا.
4. شاحن Anker Prime 100W GaN
مميزات شاحن Anker Prime 100W GaN:
- شاحن قوي بقوة 100 وات مع منافذ متعددة.
- يدعم شحن MacBook وأجهزة Android.
- نظام أمان متقدم لحماية الأجهزة.
- سعر: 84.99 دولارًا.
5. شاحن Spigen 40W Dual USB-C GaN
مميزات شاحن Spigen 40W Dual USB-C GaN:
- شاحن بأسعار معقولة بقوة 40 وات.
- يمكنه شحن جهازين في نفس الوقت.
- يدعم الشحن سريع.
- السعر: 29.99 دولارًا.
6. شاحن Galvanox USB-C Flat Wall
مميزات شاحن Galvanox USB-C Flat Wall:
- شاحن رفيع ومناسب للأماكن الضيقة.
- منافذ USB-C مزدوجة.
- قادر على شحن جهازين في نفس الوقت (بسرعة أبطأ).
- سعر مناسب: 14.99 دولارًا.
7. شاحن Anker 67W USB-C Car
مميزات شاحن Anker 67W USB-C Car:
- شاحن للسيارة بقوة 67 وات.
- منافذ USB-C مزدوجة ومنفذ من النوع A.
- يدعم الشحن السريع.
- ملحق كابل USB-C إلى C.
- السعر: 39.99 دولارًا.
هذه هي أفضل شواحن USB-C لأجهزة iPhone 15، اختر منها ما يناسب احتياجاتك والميزانية الخاصة بك.