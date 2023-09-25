تقنية

أفضل 7 شواحن USB-C لهاتف iPhone 15

عبد الكريم سهلي

تأتي سلسلة هواتف iPhone 15 مع منفذ USB Type-C جديد هذه المرة، وبما أنه لا يتم تضمين شاحن مناسب في علبة الهاتف عند شراءه، سيضطر المستخدم إلى البحث عن شاحن مناسب. ولهذا عبر هذا المقال سنقدم لك أفضل 7 شواحن USB-C لسلسلة هواتف iPhone 15 بما في ذلك iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max.

أفضل شواحن USB-C لهاتف iPhone 15

مصدر الصورة: apple

قد يهمك:

مفاجأة صادمة: iphone 15 يسخن حتى 40 درجة مئوية!

ما هي أفضل كاميرا هاتف في العالم؟.. ليست عدسة آيفون 15 برو ماكس

1. شاحن Apple 20W USB-C

شاحن Apple 20W USB-C

مميزات شاحن Apple 20W USB-C:

  • شحن سريع بقوة 20 وات لجهاز iPhone 15.
  • ملحق أصلي من Apple.
  • قادر على شحن iPad Pro و iPad Air.
  • سعر مناسب: 19.99 دولارًا.

2. شاحن Apple 35W Dual USB-C

شاحن Apple 35W Dual USB-C

مميزات شاحن Apple 35W Dual USB-C:

  • شحن بقوة 35 وات مع منفذي USB-C.
  • يمكنه شحن جهازي iPhone 15 في نفس الوقت.
  • قابل للطي لسهولة الحمل.
  • متوافق مع MacBook Air.
  • سعر: 59.99 دولارًا.

3. شاحن LUOATIP 20W USB-C

شاحن LUOATIP 20W USB-C

مميزات شاحن LUOATIP 20W USB-C:

  • شاحن ميسور التكلفة بقوة 20 وات.
  • يدعم الشحن السريع.
  • حماية من الحرارة الزائدة والتيار الزائد.
  • سعر معقول: 9.99 دولارًا.

4. شاحن Anker Prime 100W GaN

شاحن Anker Prime 100W GaN

مميزات شاحن Anker Prime 100W GaN:

  • شاحن قوي بقوة 100 وات مع منافذ متعددة.
  • يدعم شحن MacBook وأجهزة Android.
  • نظام أمان متقدم لحماية الأجهزة.
  • سعر: 84.99 دولارًا.

5. شاحن Spigen 40W Dual USB-C GaN

شاحن Spigen 40W Dual USB-C GaN

مميزات شاحن Spigen 40W Dual USB-C GaN:

  • شاحن بأسعار معقولة بقوة 40 وات.
  • يمكنه شحن جهازين في نفس الوقت.
  • يدعم الشحن سريع.
  • السعر: 29.99 دولارًا.

6. شاحن Galvanox USB-C Flat Wall

شاحن Galvanox USB-C Flat Wall

مميزات شاحن Galvanox USB-C Flat Wall:

  • شاحن رفيع ومناسب للأماكن الضيقة.
  • منافذ USB-C مزدوجة.
  • قادر على شحن جهازين في نفس الوقت (بسرعة أبطأ).
  • سعر مناسب: 14.99 دولارًا.

7. شاحن Anker 67W USB-C Car

شاحن Anker 67W USB-C Car

مميزات شاحن Anker 67W USB-C Car:

  • شاحن للسيارة بقوة 67 وات.
  • منافذ USB-C مزدوجة ومنفذ من النوع A.
  • يدعم الشحن السريع.
  • ملحق كابل USB-C إلى C.
  • السعر: 39.99 دولارًا.

هذه هي أفضل شواحن USB-C لأجهزة iPhone 15، اختر منها ما يناسب احتياجاتك والميزانية الخاصة بك.

Avatar of عبد الكريم سهلي
عبد الكريم سهلي

كاتب محتوى ومدون نشط منذ سنة 2017، أجيد الكتابة عن عدة مجالات مختلفة ومتنوعة مثل التكنولوجيا والأعمال والسفر والثقافة والمحتوى التعليمي، في السنوات القليلة التي أمضيتها في هذا المجال نشرت العديد من المقالات في مواقع مختلفة على الإنترنت، أحرص أشد الحرص على تقديم محتوى ثري بالمعلومات المفيدة وممتع للقراء.
متحصل على شهادة تقني سامي في الإعلام الآلي تخصص قواعد البيانات.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات