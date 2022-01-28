أفضل 6 ألعاب فيديو للأندرويد والآيفون بدون انترنت في 2022

أصبح الناس في كل مكان مهووسين بممارسة ألعاب الفيديو القتالية والعاب السيارات وتلك الألعاب التي فيها نوع من التحدي وتعتمد العديد من تلك الألعاب الإلكترونية التي يلعبها الناس في هواتفهم الذكية على الاتصال بالإنترنت ولكن توجد بعض الألعاب الأخرى التي لا تتطلب منك أي اتصال بالأنترنت ويمكنك لعبها بشكل طبيعي في هاتفك وستجد أنها ألعاب ممتعة جداً وممتازة من حيث الجرافيك والآداء.

ألعاب رائعة للأندرويد والـ IOS بدون انترنت:

لعبة Into the dead:

لعبة زومبي قتالية يمكن اعتبارها أفضل لعبة في القائمة، ستشعر وأنت تمارس تلك اللعبة بأنك تستخدم جهاز بلايستيشن 4 وليس هاتفك البائس، النسخة الأولى التي صدرت عام 2012 مجانية لكن النسخة الثانية التي تم إطلاقها في 2017 تحتاج للاتصال بالإنترنت لكنها مجانية مع تضمنها لبعض عمليات الشراء للأسلحة والمعدات والعملات داخل اللعبة.

حجم اللعبة هو 131 ميجابايت وتقييمها في متجر جوجل بلاي هو 4.7 وتم تحميل اللعبة أكثر من 50 مليون مرة، تتوفر اللعبة للأندرويد وللـ IOS.

لعبة Battleops:

لعبة أكشن قتالية رائعة بدون انترنت، تتميز اللعبة برسومياتها ذات الجودة العالية وهي شبيهة ببجي، لا تتوفر اللعبة للـ IOS للأسف ويقتصر لاعبوها على منصة أندرويد فقط.

الحجم: 47 ميجابايت وتتباين باختلاف نوع الجهاز.

لعبة Roaring Racing:

لعبة سباق سيارات تنافسية، يمكنك ممارسة تلك اللعبة في ظل اتصال الهاتف بالأنترنت لكن الأساس في اللعبة هو إمكانية لعبها بدون الحاجة للإنترنت.

الحجم: 100 ميجابايت.

لعبة Xtreme Motorbikes:

لعبة سباقات للدراجات النارية، تتيح اللعبة قدراً لا بأس به من المتعة لعاشقي الدراجات النارية والموتوسيكلات، حجم اللعبة هو 52 ميجابايت وتتوفر للآيفون والـ IOS.

لعبة Scary teacher:

لعبة تحديات ثلاثية الأبعاد وهي لعبة شائعة بين الشباب والمراهقين حيث تدور فكرتها حول مضايقة المعلمة الشريرة بحسب وصف اللعبة، توفر اللعبة قدراً جيداً من المتعة وبإمكانها تعديل مزاجك العكر بعد أول جولة أو جولتين.

حجم اللعبة هو 52 ميجابايت فقط، تتوفر اللعبة على الأندرويد والآيفون.

لعبة Alto’s Odyssey:

لعبة حركة وتزلج على الرمال، اللعبة جيدة وممتعة الى حد كبير وهي ممتازة من حيث جودة الرسوميات، حجم اللعبة هو 79 ميجابايت وتتوفر للأندرويد والـ IOS.