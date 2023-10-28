أفضل 5 هواتف هونر لعام 2023 والأقوي من حيث المعالج .. مواصفات وأسعار

تُقدم شركة هونر (Honor) مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية المميزة بأدائها القوي والمزايا الرائعة، تشمل منتجات هونر مجموعة متنوعة من الهواتف بمختلف المواصفات لتلبية احتياجات مختلف الأفراد، كما تضمن الشركة توفير هواتف في فئات متنوعة، بدءًا من الفئة المتوسطة وصولًا إلى هواتف قابلة للطي، مشابهة لسلسلة Galaxy Fold من سامسونج، بالإضافة إلى ذلك تقدم هونر أيضًا هواتف ذكية عالية المواصفات تأتي بأسعار تنافسية وتُلبي احتياجات الأفراد الباحثين عن تجربة مميزة.

أفضل هواتف هونر 2023

أفضل هواتف هونر 2023

هذه التنوع والإختيار الواسع من الهواتف تجعل شركة هونر خيارًا مثيرًا للكثير من المستخدمين الذين يبحثون عن هواتف ذكية تناسب احتياجاتهم الشخصية والمهنية، كما تحتفظ هواتف هونر بشهرتها بفضل الأداء الرائع والمواصفات المبتكرة التي تقدمها، مما يجعلها اختيارًا مميزًا في سوق الهواتف الذكية.

هاتف Honor Magic5 Pro

المواصفات التفاصيل الشاشة شاشة LTPO OLED بحجم 6.81 بوصة، دقة 1312 × 2848 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. المعالج معالج Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم بتقنية 4 نانومتر، ثماني النوى بتردد 3.2 جيجاهرتز. وحدة المعالجة الرسومية Adreno 740 نظام التشغيل نظام Android 13 مع واجهة المستخدم MagicOS 7.1 البطارية بطارية بسعة 5100 ميلي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقوة 66 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 8/12/16 جيجابايت ذاكرة التخزين الداخلية 256/512 جيجابايت الكاميرا الخلفية ثلاث عدسات بدقة 50 ميجابكسل للعدسة الأساسية والتليفوتو وفائقة الإتساع، تسجيل فيديو 4K. الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل، تسجيل فيديو 4K. السعر حوالي 3529 ريالًا سعوديًا.

هاتف Honor Magic Vs المواصفات التفاصيل الشاشة الداخلية (الرئيسية) شاشة OLED بقياس 7.9 بوصات، دقة 2272 × 1984 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتزًا. الشاشة الخارجية شاشة OLED بقياس 6.45 بوصات، دقة 2560 × 1080 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتزًا. المعالج معالج Snapdragon 8+ Gen 1 من كوالكوم بتقنية 4 نانومتر، ثماني النوى بتردد 3.0 جيجاهرتز. وحدة المعالجة الرسومية Adreno 730 نظام التشغيل نظام Android 13 مع واجهة المستخدم MagicOS 7.1 البطارية بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقوة 66 واط. ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 8/12 جيجابايت ذاكرة التخزين الداخلية 256/512 جيجابايت الكاميرا الخلفية ثلاث عدسات بدقة 54 ميجابكسل للعدسة الأساسية وعدسة التليفوتو وفائقة الاتساع. تسجيل فيديو 4K. الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، تدعم HDR وتسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل. السعر حوالي 6399 ريالًا سعوديًا.

هاتف Honor 90

المواصفات التفاصيل الشاشة شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصات، دقة 1200 × 2664 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتزًا. المعالج معالج Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition من كوالكوم بتقنية 4 نانومتر، ثماني النوى. نظام التشغيل نظام Android 13 مع واجهة المستخدم MagicOS 7.1 البطارية بطارية بسعة 5000 ميلّي أمبير في الساعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 8 جيجابايت ذاكرة التخزين الداخلية 256 جيجابايت السعر حوالي 1699 ريالًا سعوديًا

هاتف Honor Magic5 Lite

المواصفات التفاصيل الشاشة شاشة AMOLED بقياس 6.67 بوصات، دقة 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتزًا. المعالج معالج Snapdragon 695 5G من كوالكوم بتقنية 6 نانومتر، ثماني النوى. نظام التشغيل Android 12 مع واجهة المستخدم MagicOS 6.1 البطارية بطارية بسعة 5100 ميلّي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 40 واطًا. ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) يأتي بخيارين وهما 6 أو 8 جيجابايت ذاكرة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت الكاميرا الخلفية – كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل. – كاميرا ثانوية بدقة 5 ميجابكسل. – كاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابكسل. يمكن تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسلًا. الكاميرا الأمامية كاميرا بدقة 16 ميجابكسل، يمكنها تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسلًا. السعر حوالي 1260 ريالًا سعوديًا

هاتف Honor 70