أفضل 5 هواتف ريلمي 2022 بأقل من 5000 جنيه بمواصفات جبارة وإمكانيات عالية
يسعى الكثيرون للحصول على هواتف ذكية من الفئة المتوسطة بسعر أقل من 5000 جنيه مصري وبمواصفات جبارة وإمكانيات متميزة تناسب الاحتياجات، ولعل هواتف ريلمي تأتي في قائمة أفضل الهواتف الذكية التي حفرت لنفسها اسمًا في عالم التكنولوجيا والهواتف الذكية في الفترة الأخيرة، وهي من أوائل الخيارات بالفئة المتوسطة المناسبة لشريحة كبيرة من المستخدمين، وفي السطور التالية نوضح تفاصيل أفضل 5 هواتف ريلمي 2022 في السوق المصري بأقل من 5000 جنيه مصري.
أفضل 5 هواتف ريلمي 2022 بأقل من 5000 جنيه
يمكنك اختيار واحدًا من بين قائمة هواتف ريلمي الرائعة بأقل من 500 جنيه مصري لتحصل على الاحتياجات المناسبة لك في هاتف واحد، ومن بين تلك الهواتف:
- هاتف Realme 9i
- هاتف Narzo 50i Prime
- وهاتف Realme C30
- هاتف Realme C35
- هاتف Narzo 50
مواصفات هاتف Realme 9i
يأتي الهاتف بسعر يبلغ 3000 جنيه مصري، وأهم مواصفاته ما يلي:
|الشاشة
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|الكاميرا
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|المعالج
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|البطارية
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|الذاكرة
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هاتف Narzo 50i Prime
يأتي سعر الهاتف بقيمة 1880 جنيه مصري، ومن أبرز مواصفاته ما يلي:
|الشاشة
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|الكاميرا
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|المعالج
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|البطارية
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|الذاكرة
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هاتف Realme C30
سعر الهاتف يأتي في الأسواق بقيمة 1780 جنيه مصري، ومن أبرز مواصفاته ما يلي:
|الشاشة
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|الكاميرا
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|المعالج
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|البطارية
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|الذاكرة
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هاتف Realme C35
يتم طرح الهاتف في الأسواق بقيمة 2700 جنيه مصري، وأبرز مواصفاته تأتي على النحو التالي:
|الشاشة
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|الكاميرا
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|المعالج
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|البطارية
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هاتف Narzo 50
يمكن الحصول على الهاتف بالأسواق بقيمة 2700 جنيه مصري، وأبرز المواصفات هي:
|الشاشة
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|الكاميرا
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|المعالج
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|البطارية
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|الذاكرة
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