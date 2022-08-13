أفضل 5 هواتف ريلمي 2022 بأقل من 5000 جنيه بمواصفات جبارة وإمكانيات عالية

يسعى الكثيرون للحصول على هواتف ذكية من الفئة المتوسطة بسعر أقل من 5000 جنيه مصري وبمواصفات جبارة وإمكانيات متميزة تناسب الاحتياجات، ولعل هواتف ريلمي تأتي في قائمة أفضل الهواتف الذكية التي حفرت لنفسها اسمًا في عالم التكنولوجيا والهواتف الذكية في الفترة الأخيرة، وهي من أوائل الخيارات بالفئة المتوسطة المناسبة لشريحة كبيرة من المستخدمين، وفي السطور التالية نوضح تفاصيل أفضل 5 هواتف ريلمي 2022 في السوق المصري بأقل من 5000 جنيه مصري.

أفضل 5 هواتف ريلمي 2022 بأقل من 5000 جنيه

يمكنك اختيار واحدًا من بين قائمة هواتف ريلمي الرائعة بأقل من 500 جنيه مصري لتحصل على الاحتياجات المناسبة لك في هاتف واحد، ومن بين تلك الهواتف:

هاتف Realme 9i هاتف Narzo 50i Prime وهاتف Realme C30 هاتف Realme C35 هاتف Narzo 50

مواصفات هاتف Realme 9i

يأتي الهاتف بسعر يبلغ 3000 جنيه مصري، وأهم مواصفاته ما يلي:

الشاشة 6.6 بوصة.

دقة 1080 × 2412 بكسل. الكاميرا الخلفية ثلاثية 50 و2 و2 ميجا بيكسل.

الأمامية 16 ميجا بيكسل. المعالج Snapdragon 680 من كوالكوم.

ثماني النواة. البطارية 5000 مللي أمبير.

الشحن السريع قدرته 33 واط. الذاكرة 64 أو 128 جيجا بايت مع 4 أو 6 جيجا رام.

هاتف Narzo 50i Prime

يأتي سعر الهاتف بقيمة 1880 جنيه مصري، ومن أبرز مواصفاته ما يلي:

الشاشة 6.5 بوصة.

النوع IPS LCD

جودة العرض HD +

الدقة 720 × 1600 بكسل. الكاميرا الخلفية 8 ميجا بيكسل.

الأمامية 5 ميجا بيكسل. المعالج يونيسوك Tiger T612.

ثماني النواة. البطارية 5000 مللي أمبير.

الشحن السريع قدرته 10 واط. الذاكرة 32 أو 64 جيجا بايت مع 3 أو 4 جيجا رام.

هاتف Realme C30

سعر الهاتف يأتي في الأسواق بقيمة 1780 جنيه مصري، ومن أبرز مواصفاته ما يلي:

الشاشة 6.5 بوصة.

النوع IPS LCD

الدقة 720 × 1600 بكسل.

جودة عرض HD+. الكاميرا الخلفية 8 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

الأمامية 5 ميجا بيكسل. المعالج يونيسوك Tiger T612

ثماني النواة. البطارية 5000 مللي أمبير.

الشحن السريع قدرته 10 واط. الذاكرة 32 جيجا بايت مع 2 أو 3 جيجا رام.

هاتف Realme C35

يتم طرح الهاتف في الأسواق بقيمة 2700 جنيه مصري، وأبرز مواصفاته تأتي على النحو التالي:

الشاشة 6.6 بوصة.

النوع LCD

دقة 1080 × 2408 بكسل. الكاميرا الخلفية ثلاثية 50 و2 و2 ميجا بيكسل.

الأمامية 8 ميجا بيكسل. المعالج Unisoc T616

ثماني النواة. البطارية 5000 مللي أمبير.

الشحن السرعية قدرته 18 واط.

هاتف Narzo 50

يمكن الحصول على الهاتف بالأسواق بقيمة 2700 جنيه مصري، وأبرز المواصفات هي: