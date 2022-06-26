أفضل 5 هواتف متوفرة بسعر 4000 جنيه بإمكانيات رائعة 2022

قامت العديد من الشركات خلال الفترة الماضية والأخيرة، بطرح العديد من هواتف الفئة المتوسطة، بإمكانيات رائعة وسعر متناسب مع الباحثين عن تلك الفئة، والتي تستهدف فئة سعرية في متوسط 4000 جنيه مصري، لذا نحاول نوفر لكم أفضل الهواتف التي تتوفر في السوق في حدود هذا السعر، وتمتلك من المواصفات ما يلبي احتياجات الباحثين عنها، مثل الكاميرات والبطارية والمعالجات المناسبة لممارسة الألعاب الإلكترونية وغيرها.

أفضل 5 هواتف بسعر 4000 جنيه

والهواتف الخمسة من شركات متنوعة مثل سامسونج وأوبو وريلمي وشاومي، والبداية مع:

هاتف Samsung Galaxy M32

يحمل شاشة Super AMOLED 6.4 بوصة.

بجودة FHD +، دقة 2400 × 1080 بكسل.

معدل الكثافة يبلغ 411 بكسل في البوصة.

يحتوي على بطارية كبيرة.

الهاتف مصنوع من البلاستيك القوي وجميع الإطارات والظهر.

يبلغ سعره 4000 جنيه.

هاتف Poco X3 Pro

يحتوي على معالج ألعاب قوى جدًا.

بالإضافة إلى بطارية ممتازة تدعم الشحن السريع.

خلفية الهاتف والإطارات الجانبية مصنوعة من البلاستيك.

يملك شاشة IPS LCD مقاس 6.67 بوصة، بجودة FHD + 1080 × 2400 بكسل.

كثافة 395 بكسل في البوصة.

المعالج يأتي من كوالكوم سنابدراجون 860 ثماني النواة، معالجة 7 نانومتر.

والمعالج الرسومي هو Adreno 640.

يبلغ سعره تقريبًا 4000 جنيه.

هاتف شاومي Redmi Note 10s

يتميز بتصميم رائع وشاشة AMOLED .

شاشة مقاس 6.43 بوصة 2400 × 1080.

مع تصميم ثقب الكاميرا.

ذاكرة 128 جيجا، رام 6 جيجا.

كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، بفتحة عدسة f / 2.4.

كاميرا الخلفية بعدسة بزاوية عريضة 64 ميجابكسل f / 1.79.

وكاميرا 8 ميجابكسل وثالثة 2 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل.

بطارية بسعة 5000 مللي ويدعم الشحن السريع 33 وات.

يباع بسعر 4000 جنيه مصري.

هاتف أوبو Oppo A74

شاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة جودة FHD +

بدقة 2400 × 1080 بكسل.

وبكثافة 409 نقطة في البوصة.

المعالج ثماني النواة Snapdragon 662 11 نانومتر.

الذاكرة 128 جيجا بايت، 6 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية ثلاثية 48 + 2 + 2 ميجا بيكسل.

الكاميرا الامامية 16 ميجا بايت.

البطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

السعر يبدأ من 4000 جنيه على حسب مكان الشراء.

هاتف Realme 8 5G

تصميم الهاتف جذاب ومن الخلف تجد انعكاسات جيدة بشكل رائع.

شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة.

مصنوع من البلاستيك بالكامل، لكن من الأمام من الزجاج.

يحتوي على كاميرا أمامية سيلفي من بنش هول.

من الخلف يحتوي على الكاميرات داخل إطار مربع.

حجم الهاتف 162.5 × 78.4 + 8.5 مليتر سمك.

بطارية 5000 مللي أمبير، وذاكرة 128 ورام 8.

بسعر يبدأ من 3500 جنيه مصري.

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