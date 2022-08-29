أفضل 5 طرق لعرض وتشغيل شاشة هاتفك على التلفاز

قد يمل البعض من مشاهدة المسلسلات او البرامج وغيرها على شاشة الهاتف الصغيرة، وبالتالي يرغبون في اظهار شاشة الهاتف على التلفاز ومشاهدتها مع الاسرة والاصدقاء، وكما نعلم ان بعض الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل الاندرويد توجد بها بعض الخيارات والتي يمكنها تشغيل مقاطع الفيديو على شاشة التلفاز من الهاتف من خلال ربط الهاتف بشاشة التلفاز سلكياً بدون كابلات عبر احد التطبيقات او الخيارات المتاحة، وفي السطور القادمة سنتعرف على أفضل 5 طرق لعرض شاشة الهاتف على التلفاز بكل سهولة.

تطبيق Smart View

تتميز هواتف شركة سامسونج التي تنتمي إلى سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي Galaxy بوجود تطبيق إفتراضي على الهاتف يُسمى “Smart View”، والذي يتيح لك الاتصال والمشاركة من هاتفك الذكي وإليه، ويدعم التطبيق معظم أجهزة التلفاز الذكية، وبمجرد فتح التطبيق، سيبحث تلقائيا عن أجهزة التلفاز المتوافقة، لذا قم بتحديد التلفاز الخاص بك، ثم استخدم جهاز التحكم عن بعد لتحديد السماح بتنشيط تطبيق Smart View.

كابل HDMI

إذا لم يكن لديك جهاز متوافق مع أداة Chromecast، أو لا تمتلك هاتف سامسونج يمكنك استخدام كابل HDMI لتوصيل هاتفك بشاشة التلفاز، ويعتمد نوع الكابل الذي ستختاره بشكل كبير على نوع الشاشة التي تتصل بها.

محول USB-C إلى HDMI

يمكنك استخدام محول HDMI إذا كان هاتفك يحتوي على منفذ USB-C، حيث تستطيع توصيل هذا المحول بهاتفك، ثم توصيل كبل HDMI في المحول للتوصيل بشاشة التلفاز، سيحتاج هاتفك إلى دعم وضع HDMI Alt، الذي يسمح للأجهزة المحمولة بإخراج الفيديو.

تطبيقات الجهات الخارجية

هنالك العديد من تطبيقات الجهات الخارجية التي تسمح لك بعرض المحتوى في هاتف أندرويد على شاشة التلفاز، مثل LocalCasts، وPlex مما يتيح لك بث الموسيقى أو الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى أي شاشة تلفاز ذكي.

جهاز Chromecast

إذا كان لديك جهاز Chromecast أو شاشة تلفاز ذكية مدمج بها الجهاز، فأفضل طريقة هي التحقق أولًا من أن التطبيق الذي تريد مشاهدته على التلفاز يدعم الإرسال أم لا، وتشمل التطبيقات المدعومة Netflix وHulu وHBO Now وGoogle Photos، بعد ذلك تأكد من أن جهازك متصل بشبكة “الواي فاي” Wi-Fi نفسها المتصل بها التلفاز، ثم انقر على رمز الإرسال في التطبيق، واختر الجهاز المتوافق الذي تريد الإرسال إليه.