أفضل 5 بدائل لموقع Omegle للدردشة العشوائية بالفيديو مع الغرباء على الانترنت

تحظى مواقع الدردشة العشوائية مع الغرباء بشعبية وحب كبيرين بين الشباب والمراهقين لكثرة الأفكار التي يمكن القيام بها في تلك التطبيقات والمواقع، إذا كنت تجيد الإنجليزية أو أي لغة عالمية فسيمكنك الدردشة بشكل عشوائي مع أشخاص من مختلف أنحاء العالم والتعرف على أصدقاء أيضاً وحتى تصوير فيديوهات لقناتك على اليوتيوب، يعد موقع Omegle أشهر تلك المواقع منذ انطلاقه في عام 2009، يصل متوسط عدد مستخدمي الموقع بشكل يومي لما يزيد عن 50 مليون مستخدم وفكرة الموقع هي الدردشة بشكل حر مع الأشخاص والتعرف اليهم وستكتشف في أثناء جولتك في ذلك الموقع أغرب أنواع البشر وستعاني بشكل أو بآخر معهم لذلك ستبحث عن بدائل.

من مميزات موقع اوميجيل أنه مجاني ولا يدعم الإعلانات كما أنه متوفر للجميع في كل أنحاء العالم ويمكنك امضاء ساعات فيه من دون ملل ما لم يقم أحدهم بالإبلاغ عنك، من عيوب الموقع التي قد تتسبب في كرهك له هي أنه قد يحظر الـ IP الخاص بك فيه ولن تتمكن بذلك من الدخول اليه مجدداً حتى لو قمت بتغيير الجهاز ويتطلب الأمر تغيير شبكة الاتصال بأكملها ويحدث ذلك بسبب قيام بعض المستخدمين بالإبلاغ عنك لقيامك بما يخالف معايير المجتمع الخاصة بالموقع مثل خطاب الكراهية واللغة الجنسية الصريحة ومشاركة مواد صادمة أو إباحية وما الى ذلك وأحياناً سيحظرك الموقع لمجرد أن أحدهم قد قام بالإبلاغ عنك بشكل عشوائي.

من العيوب الأخرى التي تستدعي البحث عن بدائل لهذا الموقع هي أن المستخدمين فيه غريبو الأطوار وستواجه فيه جميع أنواع الكراهية وسيشارك بعضهم معك فيديوهات صادمة وجنسية وذلك الموقع لا يناسب الأطفال بالطبع على الرغم من استخدامهم له بشكل مستمر، إذا سئمت استخدام الموقع وأردت البحث عن بدائل فتلك المواقع المذكورة أدناه هي الأنسب لك.

بدائل موقع Omegle:

Omegle.us.com :

لا يختلف كثيراً عن موقع Omegle الأصلي، يدعم الموقع الدردشات عن طريق الفيديو والدردشات النصية مثل موقع Omegle الأصلي ويوفر إمكانية الدردشة بالفيديو والنص معاً كما أن طريقة الإبلاغ عن مستخدمين مزعجين فيه أسهل من موقع أوميجيل الأصلي ويوفر الموقع خاصية الشارات، يأتي أغلبية مستخدمي هذا الموقع من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والهند وتركيا.

omegle-chat.com :

يتيح الموقع جميع أنواع الدردشة سواءً بالفيديو أو بالنص، يعطيك الموقع حرية اختيار الدول التي تريد التحدث الى الأشخاص منها إذا كنت تريد ممارسة لغة محددة مثلاً أو ما شابه ويمكنك استخدامه على الهاتف أو على جهاز الكومبيوتر الخاص بك، يأتي معظم مستخدمي الموقع من روسيا وأوكرانيا والهند.

Chatroulette :

يعتبر هذا الموقع أحد أقدم مواقع الدردشة العشوائية في العالم ويقال إن جميع المواقع الموجودة حالياً كانت تستمد أفكارها منه، برز الموقع في بداياته كساحة للمحتوى الصريح وسرعان من تم تصنيفه كموقع غير مناسب للمستخدمين الباحثين عن مجرد الدردشة مع الغرباء.

Chatrandom :

يتيح الموقع العديد من المميزات التي لا تتوفر في غيره وهي أنه يمكنك فيه اختيار اللغة التي تريد التحدث بها مع الأشخاص ويمكن أيضاً تحديد الموضوع الذي يريد الطرفان التحدث عنه مثل مناقشة أفلام أو ممارسة لغة محددة وهو آمن نوعاً ما بالمقارنة مع غيره.

Omegle.club :

تكثر المواقع المشابهة لموقع Omegle والتي تحمل نفس الاسم ويمكن تفسير ذلك برغبة تلك المواقع في المنافسة، يخلو هذا الموقع تقريباً من عيوب موقع Omegle الأصلي مثل وجود المستخدمين المزعجين، يوجد تطبيقين للآيفون وللأندرويد يمكنك الدردشة عبرهما.