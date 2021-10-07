أفضل 5 بدائل لتطبيق الواتساب Watts app مجانية مفاجأة في المزايا والخدمات

بعد التوقف الذي حدث مؤخراً لتطبيق الواتساب يبحث الكثيرون عن بدائل تطبيق الواتساب Watts app المجانية الذي تؤدي الخدمات والمزايا الذي كان يقدمها تطبيق المراسلات وأتساب، حيث تفاجئ الملايين من مستخدمي تطبيق Watts app والفيس بوك منذ أيام قليلة توقف هذه التطبيقات لمدة تجاوزت 6 ساعات، جعلت الملايين يبحثون عن البدائل المناسبة لهذا التطبيق كي لا تتوقف مصالحهم التي كانت تعود عليهم من خلال حركة التواصل الاجتماعي التي يقوم بها الأصدقاء حول العالم.

أفضل 5 بدائل لتطبيق الواتساب Watts app مجانية

تعد البدائل المناسبة لتطبيق الواتساب والتي يستخدمها الملايين هذه الأيام تجنبا لتكرار سيناريو توقف برنامج الواتساب مجددا هي البرامج التالية:

تطبيق تليغرام: من أهم البرامج التي تزايدت عليه عمليات التحميل خلال 48 ساعة الماضية، حيث نوه مؤسس هذا التطبيق أنه استقبل أكثر من 70 مليون عملية تحميل خلال 48 ساعة الماضية، يعد هذا التطبيق من التطبيقات المشهورة والآمنة ومن النادر أن يحدث به أي توقف. تطبيق سيغنال Signal: يعد هذا التطبيق من أبرز التطبيقات المجانية الأكثر أمانا والمتوفر في متجر جوجل بلاي وابل ستور، تجاوزت نسبة تحميلات هذا التطبيق خلال الساعات القليلة الماضية ما يتجاوز 50 مليون عملية تحميل. تطبيق ICQ: تتعدد مزايا تطبيق “اي سيكو” كثيرة ويعد من البدائل الجيدة لتطبيق الواتساب، حيث يمكنك من خلال هذا التطبيق إرسال الرسائل القصيرة والمحادثات الصوتية والصور وغيره من الخدمات بكل سهولة ويسر نظراً وان التطبيق متوافر مجانا على جوجل بلاي وابل ستور. تطبيق “براير” Briar: من بين تطبيقات التراسل الفوري الأكثر أماناً للمستخدمين، والذي يحتوي على خدمة التشفير التي تمنع أي شخص قراءة المحادثات، يحتوي التطبيق على مجموعة من المزايا الأخرى. تطبيق ثريما threema: يعمل هذا التطبيق على الجوالات التي تعمل بنظام اندرويد 4.1 بنا فوق وبه خصائص عديدة متميزة وخاصة من ناحية الأمان.

توقف تطبيق الواتساب

بعد تعطل تطبيق واتساب لمدة زمنية تجاوزت 6 ساعات بدأت المنافسة تشتعل من جديد حول التطبيقات البداية الواتساب، نظراً للخسائر التي لحقت بالمستخدمين خلال هذه الفترة، الجدير بالذكر أنها هي المرة الأولى التي حدث فيها هذا التعطل، ودائما ما يقوم تطبيق Watts app بعمل تحديثات كثيرة، من أبرزها التالي:

واليك رابط تحديثات واتساب الأخيرة والتي بها العديد والعديد من الخدمات والمزايا.

إلي هنا وصلنا معكم إلي ختام هذا المقال الذي شرحنا فيه أفضل 5 بدائل لتطبيق الواتساب Watts app مجانية مفاجأة في المزايا والخدمات.