أفضل 3 تطبيقات دراسية للطلاب في السعودية

إن كونك طالبًا ليس بالمهمة السهلة حيث يوجد الكثير من الصعوبات التى تواجه الطالب، لذلك ليس من المستغرب أن يجد الطالب صعوبة في تنظيم وقته الثمين بخلاف التركيز فى الدراسة، وعندما يتعلق الأمر بالتعليم والدراسة فليس من الصعب أن تضيع في ملاحظات الأفكار ولهذا قمنا بتجميع مجموعة من أفضل تطبيقات أندرويد لمساعدة طلاب المدارس وطلاب الجامعات على تحقيق أقصى استفادة من وقتهم ومساعدتهم في العملية التعليمية.

تطبيق مدرستي السعودي

تطبيق مدرستي في المملكة العربية السعودية عبارة عن منصة تعليمية صادرة عن وزارة التعليم العالي بالمملكة، البرنامج يحاكي الواقع وهو نهج جديد في مجال التعليم، ويوفر بيئة تعليمية حديثة، يضمن أن كل طالب يمكنه أيضًا إكماله بسهولة المهام المدرسية، ومن خلال هذا التطبيق يمكن لجميع الآباء تتبع أنشطة أبنائهم التعليمية عن بعد، كما أن تطبيق مدرستي متاح على متجر جوجل بلاي لنظام الأندرويد، تمت إضافة التطبيق أيضًا إلى متجر iOS لأجهزة iPhone، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيق مدرستي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتشغيله من خلال محاكي تطبيقات أندرويد.

طريقة التسجيل في تطبيق منصة مدرستي

قبل إنشاء حساب على منصة مدرستي يجب على أولياء الأمور تنزيل تطبيق توكلنا ثم التسجيل في البرنامج من خلال النقر على أيقونة حسابي، ثم إضغط على خيار الأفراد والمكفولين، بعد إتمام فتح الحساب في برنامج “توكلنا”، ما عليك سوى تنزيل تطبيق مدرستي واتباع الخطوات أدناه لإتمام طريقة التسجيل في تطبيق مدرستي:

• قم بتنزيل أحدث إصدار من تطبيق توكلنا أو قم بتحديث الإصدار المثبت على هاتفك.

• قم بتسجيل الدخول إلى صفحة حسابي على منصة مدرستي.

• حدد اسم المستخدم المطلوب من القائمة المتوفرة في حسابك.

• سترى نافذة منبثقة وعندما تضغط عليها ستتلقى رسالة نصية بكلمة المرور الخاصة بك.

• يمكنك الآن تسجيل الدخول إلى حساب ميكروسوفت الخاص بك بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

تطبيق جامعة الطائف للخدمات الإلكترونية

بخلاف التطبيقات التعليمية الأخرى في المملكة العربية السعودية يقدم تطبيق جامعة الطائف مجموعة من الخدمات الجامعية للطلاب والموظفين وأعضاء وموظفي جامعة الطائف، مما يسهل عملية الوصول إلى جميع خدمات الجامعة عن بُعد دون الحاجة إلى الانضمام إلى الجامعة، تم إصدار تطبيق جامعة الطائف من قبل الجامعة في 11 فبراير 2019 حجم البرنامج 4 ميغا بايت، ويوجد الآن نسخة ثانية من التطبيق والتي تتطلب نظام هاتف محمول يعمل بنظام أندرويد 7 على الأقل ليعمل، تطبيق جامعة الطائف متاح على متجر جوجل بلاي لهواتف أندرويد ويمكن أيضًا تنزيله من متجر iOS لمستخدمي iPhone.

مميزات تطبيق جامعتي الخاص بجامعة الطائف في المملكة

• يتيح لك التطبيق إمكانية تأجيل الفصل الدراسي.

• من خلال التطبيق يمكن للطلاب معرفة خريطة الجامعة.

• يمكن تغيير تخصصات الجامعة باستخدام التطبيق.

• يوضح هذا التطبيق خطة الطلاب الدراسية.

• يسمح لك بحذف فصل أو إضافة فصل دراسي.

• يمكن للطلاب إضافة مواد تعليمية أو حذف الدورات.

• تطبيق جامعة الطائف يعرض تفاصيل الملف الشخصي للطالب.

تطبيق كتب وحلول المناهج السعودية

• يحتوي التطبيق على حلول كتب الرياضيات للمدرسة الإعدادية والثانوية والفيزياء والكيمياء للمدرسة الثانوية.

• يحتوي على جميع الكتب المدرسية فى كل المراحل التعليمية.

• عمل مطورو التطبيق بجد لإضافة مواد وأدوات تعليمية لمساعدة الطلاب على ممارسة حل المشكلات والتحقق من صحة إجاباتهم لتحسين تعليمهم.

• تنفيذ حلول خاصة لمعالجة المناهج الدراسية لجميع المواد في المملكة العربية السعودية.

• يتيح تطبيق حلول المناهج جميع حلول الكتب بين يديك ولست بحاجة للبحث عن حلول المناهج عبر الإنترنت.

• يوفر كل ما تحتاجه لمتابعة وحل المنهج من خلال منصة كتب وحلول للحصول على شرح كامل للمناهج الإبتدائية والمتوسطة والثانوية.

• مع هذا التطبيق فإنه يوفر كل الحلول التي تحتاجها، كما يتميز بسهولة الوصول إلى الكتب عن طريق اختيار المرحلة والفصل الدراسي.