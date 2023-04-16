أفضل 3 بودكاستات في مجال العملات الرقمية (الكريبتو)

في هذا المقال سنقدم لكم أفضل البودكاستات والتي يقدمها أشهر المتخصصين في مجال العملات الرقمية، هذه البودكاستات مهمة للغاية بالنسبة للمبتدئين والمتخصصين كذلك، حيث تقدم آخر أخبار مجال تداول العملات الرقمية، وكذلك تقوم بشرح الخلفية التقنية لهذا المجال الواسع.

لماذا يجب أن تتابع هذه البودكاستات ؟

منذ إختراع البيتكوين، فتح عالم جديد في مجال المال والتداول، عالم يمنحك الحرية المالية، ومنذ ذلك الحين طفت على السطح عملات جديدة مثل الإثيريوم وكردانو وسولانا وغيرها الكثير من العملات، وحققت نجاحا باهرا، وأكثر من ذلك ظهرت مجالات أخرى مرتبطة بالعملات الرقمية مثل الرموز الغير قابلة للإستبدال NFTs، والعوالم الإفتراضية مثل الميتافيرس والويب 3 (WEB3) وغيرها الكثير من المجالات التي حققت نجاحا كبيرا بين المستهلكين وغيرت نظرتنا إلى كيفية التعامل مع الإنترنت بشكل عام.

في هذا المجال سريع التطور، يجب على أي شخص يفكر في الإستثمار فيه أن يقوم بمتابعة آخر الأخبار المتعلقة به، لكي يكون على علم بآخر التقنيات والتطورات التي تؤثر بشكل مباشر على نتائج الإستثمار، ولمتابعة هذه الأخبار يجب على كل مهتم أن يقوم بقراءة المقالات على المواقع المتخصصة في العملات الرقمية، مشاهدة الندوات على يوتوب، وأخيرا متابعة والإستماع للبودكاستس المتعلقة بالعملات الرقمية .

لكن الذي يميز البودكاست عن غيرها من الوسائل للبقاء مطلعا على آخر الأخبار، هو أنك لا تحتاج للجلوس أمام شاشة الحاسوب، أو النظر على شاشة الموبايل لكي تتابعها، فهي مدونات صوتية يمكنك الإستماع إليها وأنت في سيارتك أو خلال ممارستك للرياضة و حتى و أنت مستلق على ظهرك، أي أن استفادتك من المعلومات التي تقدمها هذه البرامج لا تحتاج أن تأخذ من يومك وقتا أو تعرقلك عن ممارسة حياتك بشكل طبيعي، إذن هل أنت مستعد للتعرف على أفضل البودكاست المتخصصة في مجال العملات الرقمية ؟

أفضل البودكاست في مجال العملات الرقمية

حاليا هناك المئات إن لم نقل الآلاف من البودكاستس المتعلقة بالعملات الرقمية والتداول، ولجعل الأمر أبسط بالنسبة للمبتدئين والمتخصصين على حد السواء قمنا بجمع أفضل البودكاست المتخصصة في هذا المجال، والتي لاقت نجاحا كبيرا بين المستمعين والمهتمين بالعملات الرقمية خلال سنة 2023.

توكين بيتكوين Talking Bitcoin

في هذا البودكاست، تقوم المقدمة ناتالي برونيل بالحديث عن أشهر العملات الرقمية مثل بيتكوين، والتقنية التي تعتمد عليها وهي البلوكتشاين، وتناقش مواضيع مهمة متعلقة بشكل أو بآخر بهذا المجال، المقدمة هي صحفية ومستثمرة ومقدمة برامج بودكاست، حيث تقدم بودكاست كوين ستوريز، وبرنامج كارير ستوريز على منصة آبل، غوغل بلاي، وسبوتيفاي.

في برنامجها كوين ستوريز وكارير ستوريز، تقوم ناتالي بلقاءات ثنائية مع كبار المستثمرين والمطورين في مجال البيتكوين و العملات الرقمية عموما، حيث تناقش معهم كل ما يتعلق بالمجال من التقنية إلى القوانين المتعلقة بالعملات الرقمية وتأثير هذه الأخيرة على الإقتصاد العالمي، وعلى التداول بشكله التقليدي، سواء كنت مبتدئا أو متخصصا في مجال العملات الرقمية فهذا البودكاست من أهم البودكاستات التي يجب عليك متابعتها.

رابط البودكاست : https://bit.ly/3zHXcyR

ذ باد كريبتو بودكاست The Bad Crypto Podcast

هذا البودكاست متوفر على منصات مختلفة، وهو مشهور للغاية بين رجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار في مجال العملات الرقمية و التقنيات المتعلقة بها، البودكاست يقدمه المتخصصين في التقنية والمهتمين بمجال العملات الرقمية جويل كوم وترافيس رايت، ويحاولان من خلاله تبسيط التقنيات المحيطة بأفضل العملات الرقمية حتى يفهمها غير المتخصصين في المجال التقني، ويقدمان كذلك نصائح للتداول، وتحليلات معمقة ومفصلة للأحداث المتعلقة بمجال العملات الرقمية، البرنامج يطرح حلقتين كل أسبوع، مع موضوع جديد في كل حلقة فبالإضافة للعملات الرقمية يقدمون أيضا نصائح ومعلومات عن مجال الرموز الغير قابلة للإستبدال NFTs، وكذلك آخر أخبار الويب 3 (WEB3).

رابط البودكاست : https://bit.ly/40RGIAd

ريل فيجن كريبتو Real Vision Crypto

هذا هو البودكاست الأقل استهلاكا للوقت في هذه القائمة، حيث تكون كل مدة كل حلقة من 10 إلى 40 دقيقة، البودكاست يركز على مجال المال والأعمال و التداول بقسميه التقليدي وتداول العملات الرقمية، حيث يقدم تحليلات معمقة ودقيقة من متخصصين مشهورين، كما أنه لا يركز على العملات الرقمية الكبيرة فقط وإنما يقوم بدراسة وتحليل التقنيات وراء مختلف العملات الرقمية.

ريل فيجين مكون من برنامجين، ذ إنترفيو the interview، وهو عبارة عن مقابلات ثنائية متعلقة بمجال المال والأعمال، وكذلك برنامج ذ ديلي بريفينغ the daily briefing، والذي يقدم للمتابعين تحليلا للسوق كل يوم بعد إغلاق البورصة الأمريكية وقبل فتح البورصة الآسيوية.

البرنامج من تقديم راؤول بال، وهو مؤرخ إقتصادي ومتخصص في إستراتيجيات الإستثمار.

رابط البودكاست : https://bit.ly/3mfKjJj