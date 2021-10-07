هل تريد أن تبدو صانع فيديو احترافي؟ استخدم تلك النصائح التي تساعدك على صنع فيديو مميز باستخدام 3 برامج لتحرير الفيديو على الهاتف، فعندما ترغب في تحرير مقطع فيديو إليك أسهل طريقة بعيدًا عن البرامج المعقدة وهي التطبيقات على الجوال، وهذا يتم من خلال تطبيقات Google Play أو iOS Store ، وهي التطبيقات نفسها التي تحتوي على أدوات مساعدة لقص المقاطع ولصقها وإضافة صوتيات وأزالة أخرى وغيرها، فيما يلي نقدم لكم أفضل 3 برامج لتحرير الفيديو على الهاتف ونشره على تيك توك وقنوات يوتيوب ومشاركته عبر واتس اب 2022.

أفضل 3 برامج لتحرير الفيديو على الهاتف

في عصرنا هذا تعتبر مقاطع الفيديو القصيرة التي يتم تحميلها على TikTok أو YouTube أو Instagram ذات أهمية حيوية بين الفئات العمرية المختلفة، وقد وصل إلى حد الإدمان عند البعض، كما يبحث جميع المحررين عن الطرق اللازمة لتحسين الفيديوهات، ويبحثون عن الطرق المجانية تمامًا أو على الأقل منخفضة الأجر.

لهذا السبب سنقدم لك بعض النصائح التي تمكنك من فعل ذلك، وهي:

احفظ المقطع بدقة 4K أو 60 إطارًا في الثانية بحيث يبدو كالمحترفين.

يمكنك تحريك المقطع أيضًا بسلسلة من الانتقالات والتأثيرات.

إلى جانب الجمع بين الملصقات.

أيضًا عليك إضافة صورة ولصق مقطع فيديو.

1. كين ماستر لتحرير الفيديو KineMaster

تطبيق KineMaster أحد أشهر تطبيقات تحرير الفيديو على مستوى العالم، ويمكنك باستخدامه الحصول على فيديو احترافي.

عليك فقط الوصول إلى معرض الصور الخاص بك، ثم اختيار المقاطع التي تريد تحريرها.

أفضل ما في الأمر أنه يمكنك استخدام أدوات التحرير المختلفة وإضافة بعض المزايا على الفيديو ليكون أكثر احترافًا.

ما يعيب برنامج كين ماستر هو أنه سيتعين عليك الدفع في حالة أردت إزالة العلامة المائية من الفيديو.

بعض الدفع يمكنك الوصول إلى بعض الأدوات المميزة منها قائمة الموسيقى الحرة.

2. فيلمورا لتحرير الفيديوهات

يعد تطبيق فيلمورا من أهم وأشهر مقاطع تحرير الفيديو والذي يستخدمه عدد كبير من صانعي الفيديوهات، حيث يمكن من خلال التطبيق إضافة الأغاني إلى المقاطع بحيث يمكن تحميلها على أي منصة ترغب بها مثل اليوتيوب وتيك توك.

إصدار الكمبيوتر الشخصي من فيلمورا يحتوي على المزيد من التفاصيل.

3. تطبيق capcote لتحرير الفيديو