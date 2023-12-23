بعد أن طرحت شركة أبل العالمية هاتفها آيفون 15 الجديد، تساءل العديد من الأشخاص عن البديل المناسب لذلك الإصدار، بحيث يكون متشابهًا معه، من حيث المواصفات الداخلية والتصميم الخارجي ومن ثَم بسعر مناسب، واليوم سوف نستعرض معكم أفضل 3 بدائل للهاتف الجديد.

أفضل 3 بدائل لهاتف آيفون 15 الجديد

سلسلة هواتف جالاكسي S23

إذا كنت من محبي هواتف الأندرويد، فإن سلسلة جالاكسي S23 تعتبر بديلًا مناسبًا لهاتف آيفون 15.

حيث إنها تأتي بخاصية مقاومة المياه مع كاميرا خلفية بدقة 200 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى شاشات مناسبة تبدأ من 6.1 بوصة وتصل إلى 6.8 بوصة.

علاوة على هذا، فإن تلك السلسلة تشترك في تقنية تعزيز الرؤية، أو ما يطلق عليها Vision Booster، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الصور.

هذا بخلاف القلم الذكي أو Smart Pen، الذي يتم من خلاله كتابة بعض الملاحظات بشكل سريع.

سلسلة هواتف بكسيل 8

أصبحت هواتف شركة جوجل تنافس كبرى علامات تصنيع الهواتف الذكية حول العالم، حيث أطلقت مجموعة بيكسل 8 التي تعتبر خيارًا جيدًا أمام مستخدمي هواتف آيفون، حيث إنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي في منظومتها.

وذلك بدايةً من المعالج Tensor G3 والذاكرة التي تصل إلى 12 جيجا بايت، وصولًا إلى البطارية والكاميرا الخارجية التي تحقق أفضل أداء،.

فضلًا عن دقة الشاشة وسعة التخزين الداخلية، التي تصل إلى 128 جيجا بايت، في حين يصل السعر إلى 549 دولارًا أمريكيًا.

سلسلة هواتف آيفون 14

تتشابه الإصدارات الأخيرة من هاتف آيفون 14 إلى حد كبير مع آيفون 15 الجديد، وذلك من خلال حجم الشاشة الذي يتراوح بين 6.1 بوصة و 6.7 بوصة.

كما تصل سعة التخزين الداخلية إلى 512 جيجا بايت، ليس هذا فحسب، بل ويدعم أيضًا الهاتف خاصية الـ Dynamic Island، التي تجعل الهاتف يعمل بكفاءة أكبر مع استهلاك أقل للطاقة.

إلى جانب توافر محرك عصبي يتكون من 16 نواة يمكن من خلاله إتمام الكثير من المهام في جزء من الثانية، أما عن السعر فهو يصل إلى 699 دولارًا أمريكيًا.