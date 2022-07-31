أفضل 13 برنامج لتسجيل شاشة الهاتف مجانا (الاندرويد و الايفون)

هناك العديد من الطرق والتطبيقات التي يمكن بواسطتها تصوير شاشة الهاتف، سواء الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد،أو الايفون، حيث تعطي إمكانية التقاط صور لسطح مكتب جهاز الكمبيوتر بواسطة لوحة المفاتيح، ومن تم إضافة التعديل على هذه الصور بواسطة برنامَج الرسم paint أو غريه من البرامج، وتبقي هذه الطريقة محدودة و غير احترافية مقارنة مع البرامج التي 14 التي سنذكرها لكم في هذا المقال.

تسجيل شاشة الهاتف

يعتبر تصوير الشاشة من الإمكانيات التي تفيد صانعي المحتوى و ذلك بتصوير الشاشة بصيغة فيديو، و من ثم التعديل عليها بما يتناسب مع أفكارهم ومحتوياتهم الخاصة، وبعدها يتم نشره على وسائل التواصل أو الأنترنت بمختلف أشكال المحتوى منها المعرفي و التعليمي الذي يستدعي تصوير شاشة الكمبيوتر من أجل الشرح و التفسير، أو توضيح الألعاب، كل ذلك يستدعي الاهتمام بشكل كبير لبرامج تسجيل الشاشة لدى مستخدمي الأنترنت.

أفضل برامج لتسجيل شاشة الاندرويد

هناك العيديد من البرامج الرائعة في عالم تسجيل الشاشة التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد من تصوير فيديو لشات أو لُعْبَة يريد أن معرفتها خلال وقت لاحق أو من أجل تعليم الآخرين طريقة القيام بأمر ما على الهاتف، ومن هذه التطبيقات كالتالي:

تطبيق Screen cam Screen Recorder

يعد من التطبيقات التي يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية الحديثة التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد من التعرف على كل ما يدور على الشاشة وتسجيله بسهولة، ويحتوي هذا التطبيق علي العديد من الخيارات التي تعطي إمكانية القيام بالكثير من الأمور الأخرى، حيث يمكن للمستخدم من تسجيل الصوت على الفيديوهات التي يتم لقطها من على الشاشة كما يقوم به البعض في الفيديوهات التعليمية على سبيل المثال أو شرح الألعاب، إلا أن هذا التطبيق لا يدعم خاصية التصوير بالكاميرا الأمامية خلال تشغيل التطبيق.

تطبيق REC Screen Recorder

يعمل في جميع أجهزة الأندرويد المختلفة، مقارنة بالكثير من التطبيقات التي تعمل مع إصدارات معينة فقط، ويسمح بتسجيل شاشة الهاتف المحمول ومن الممكن فتح الألعاب على أن تقوم بالتسجيل من خلاله أيضا دون فقدان جودة التصوير أو التسجيل على حد سواء، وهو متوفر بشكل مجاني إلى جميع مستخدمي الهواتف الذكية الحديثة التي تعمل بنظام الأندرويد بواسطة متجر بلاي.

تطبيق Mobizen Screen Recorder

تم تحديثه من قبل شركة Mobizen وهو من التطبيقات التي تتناسب مع جميع المستخدمين، كما يتواجد في أول البحث عند البحث على الإنترنت، ويعمل على إصدار الاندرويد 4.4 ولا يحتاج إلي أحترافية بفهو تطبيق سهل جداً.

تصل دقة التسجيل إلى 1080 ولا يدعم خاصية تسجيل صوت النظام بل يحتاج إلى تشغيل خاصية المايك ،ويحتوي في التطبيق الكثير من الأدوات التي يمكن بواسطتها تجنب الكثير من المشاكل التي يواجهها البعض، كما يمكنه التقاط الصور المتحركة لشاشة الهاتف المحمول.

يحتوي على واجهة بسيطة يستطيع الجميع التعامل معه بسهولة وببساطة، باعتباره لا يحتاج إلى محترفين من أجل التعامل معه، يظهر 4 أيقونات لكل منهم الفوائد الخاصة بها بعد تحميله علي الهاتف ، من بينها تسجيل البَدْء والخروج من البرنامَج، كما يتميز بجودة عالية للفيديو مع إمكانية رؤية جميع التفاعلات التي تتم على شاشة الهاتف المحمول خلال مدّة التسجيل.

تطبيق RecMe

هو تطبيق مجاني، ويعتبر الأفضل من أجل تسجيل شاشة الهاتف وما يدور بها، ويحتوي علي العديد من المميزات التي من بينها التخلص من الضوضاء خلال عملية التسجيل، كما تعد واجهة البرنامَج بسيطة حتى يتمكن الجميع من التعامل معه.

يعد من أكثر البرامج المميزة لتسجيل شاشة الكمبيوتر و كذلك مستخدمي هواتف الأندرويد، ويعتبر أكثر مستخدميه من هواة ألعاب الفيديو الجيمرز، الذين يعملون علي تسجيل شاشة الكمبيوتر خلال اللعب، ويتميز بكونه لا يستهلك كثير من الطاقة و موارد الكمبيوتر.

برنامج MNML Screen Recorder

يتميز بعد وضع علامة مائية على الفيديو؛ بالإضافة إلى أن البرنامَج لا يحتوي على إعلانات المزعجة ويمكن استخدامه بسهولة.

ويتميز بعدم وجودد أية علامات مائية على الفيديو بعد التصوير مع واجهة جذابة سهلة الاستخدام لأي شخص بالإضافة إلى عدم وجود إعلانات داخل التطبيق.

برنامَج Lollipop Screen Recorder

يعد أحد البرامج التي لا تطلب الروت حتى تتمكن من تشغيلها على الهاتف بالإضافة إلى أنه يعمل على جميع إصدارات الأندرويد دون تقييد مقارنة بغيره من البرامج.

برنامَج Unlimited it recorder

يتميز بسهولة الاستخدام بواجهة بسيطة ويمكنك استخدامه بصورة مجانية دون وجود أية رسوم بالإضافة إلى عدم وجود علامة مائية على الفيديو الذي تم تصويره.

برنامَج One Shot Screen Recorder

يعمل بنظام أندرويد إصدار 5.0 أو أعلى، مع وضع علامة مائية على الفيديو بعد تصويره والتطبيق مجاني بسهولة.

إلى هنا عزيزي المتابع نكون قد أنهينا حديثنا، بوضوح عن أفضل برامج تسجيل الشاشة على العواتف الذكية سواء التي تعمل على نظام الايفون والاندرويد.