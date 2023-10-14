شهدت سوق الهواتف المحمولة في عام 2023 منافسة شرسة بين الشركات المصنعة، حيث قدمت كل شركة مجموعة من الهواتف الرائدة والاقتصادية التي تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة. وفيما يلي قائمة بأفضل 10 هواتف محمولة مبيعًا في العالم خلال الربع الأول من عام 2023.

أفضل 10 هواتف محمولة مبيعًا لسنة 2023

أفضل 10 هواتف محمولة مبيعًا لسنة 2023

أيفون 14 برو ماكس أيفون 14 برو أيفون 14 أيفون 13 جالاكسي اس 23 الترا أيفون 14 بلس جالاكسي اس 23 أيفون 12 سامسونج جالكسي A53 5G شاومي 12S Ultra

أبل تسيطر على القائمة

سيطرت شركة أبل على قائمة أفضل 10 هواتف محمولة مبيعًا في العالم خلال الربع الأول من عام 2023، حيث احتلت 6 مراكز من أصل 10. وجاء ذلك بفضل إطلاقها لسلسلة هواتف أيفون 14 في سبتمبر 2022، والتي حظيت بشعبية كبيرة لدى المستخدمين.

سامسونج تنافس أبل

جاءت شركة سامسونج في المرتبة الثانية في القائمة، حيث احتلت 3 مراكز من أصل 10. وجاء ذلك بفضل إطلاقها لسلسلة هواتف جالاكسي اس 23 في فبراير 2023، والتي قدمت العديد من الميزات الجديدة والتحسينات على سلسلة هواتف جالاكسي اس 22.

شركات أخرى تنافس بقوة

ظهرت شركات أخرى بقوة في قائمة أفضل 10 هواتف محمولة مبيعًا في العالم خلال الربع الأول من عام 2023، مثل شاومي التي احتلت المركز التاسع بجهازها 12S Ultra، وشركة أوبو التي احتلت المركز العاشر بجهازها Reno 8T.

ما هي العوامل التي تؤثر على مبيعات الهواتف المحمولة؟

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على مبيعات الهواتف المحمولة، مثل:

العلامة التجارية: تلعب العلامة التجارية دورًا مهمًا في قرار شراء الهاتف المحمول، حيث يثق العديد من المستخدمين في العلامات التجارية المعروفة.

السعر: يلعب السعر أيضًا دورًا مهمًا في قرار شراء الهاتف المحمول، حيث يبحث العديد من المستخدمين عن الهواتف ذات الأسعار المعقولة.

المواصفات: تبحث العديد من المستخدمين عن الهواتف ذات المواصفات القوية التي تلبي احتياجاتهم.

الميزات الجديدة: تبحث العديد من المستخدمين عن الهواتف التي تقدم ميزات جديدة ومبتكرة.

توقعات سوق الهواتف المحمولة في عام 2023

من المتوقع أن يشهد سوق الهواتف المحمولة في عام 2023 نموًا بنسبة 5%، حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 490 مليار دولار. ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل، مثل: