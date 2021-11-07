أفضل 5 أدوات لإزالة برامج التجسس و الكشف عنها حتى لو مختفية في برامج أخرى

ما هي أدوات إزاله برامج التجسس؟ هي عبارة عن البرامج التي من خلالها يمكنك الكشف عن البرامج الخبيثة وإزالتها من جهازك المحمول أو الكمبيوتر الشخصي، تأتي عادتاً برامج مكافحة الفيروسات بأدوات البحث عن الفيروسات والتخلص منها ولكن زادت أعداد البرامج ويقع هنا الحيرة في أختيار الأنسب منها ومن خلال مقالنا نوضح أفضل عشر برامج وتوضيح مميزات كلاً منها.

أفضل 5 أدوات لإزالة برامج التجسس

هناك العديد من برامج مكافحة التجسس والحماية من الهجمات الإلكترونية و فيروسات التهكير والمسمى بالفدية والتي كان تأثيرها سلبي على أداء الأجهزة الإلكترونية والحسابات الشخصية ونبدأ مع برامج مكافحة التجسس.

1_ norton 360

من أقوى البرامج التي تمنح حماية متكاملة ويوجد بالبرنامج حزمة مجانية للتجربة أو أن تكمل في الخطة المجانية لكن بدون مميزات الحزمة المتكاملة، من خلال التجارب فكانت النتائج هائلة في البحث عن البرامج الخبيثة وحذفها بطريقة صحيحة بل يقوم البرنامج بتوقيف التحميلات التي يوجد بها برامج خبيثة.

مميزات البرنامج

مراقبة الإنترنت المظلم.

جدار حماية ذكي ومتطور.

مدير لكلمات المرور على الإنترنت.

شبكة خاصة آمنه.

حماية كاميرا الأجهزة من التجسس والفتح بدون إذن .

فحص كامل لوسطاء البيانات.

2 _ lifelock

من أقوى البرامج التي تقدم حزم كاملة للتصدي لبرامج التجسس وبرامج الفدية وبرامج البرمجيات الخبيثة والتي تعمل بكفأة على أنظمة ويندوز وماك وأندرويد البرنامج يمنح تجربة مجانية للحزمة الكاملة لمدة شهر للتأكد من جودة البرنامج وسعرة يعد من الأسعار المناسبة للجميع.

3 _ مضاد فيروسات الباندا

برنامج مجاني رائع للحماية من الفيروسات ومكافحة برامج التجسس ومع نظام الاشتراك المدفوع فهناك العديد من المميزات التي تمنح لمشترك البرنامج ويعد السعر في متناول الجميع، يعمل على نظامي أندرويد وويندوز فقط.

4 _ برنامج AVG Antivirus

يعمل البرنامج على البحث عن البرامج الضارة ومن ثم إزالتها وتنظيف النظام بالكامل يعمل البرنامج بأدوات بحث فائقة السرعة والكشف عن البرامج الخبيثة وإزالة تلك البرامج، يعمل على أنظمة تشغيل ويندوز ، أي فون ، أندرويد ، ماك.

5 _ superantispyware

من أقوى برامج مكافحة الفيروسات في العالم يعمل على مكافحة فيروسات النظام بالكامل والبحث عن البرامج الضارة وإزالتها وتصحيح التالف من البرامج الغير محدثة، يكافح البرنامج برامج التجسس المختلفة وبرامج الإعلانات المنبثقة والبرامج الإعلانية ومكافحة لبرامج اليو آر ال وبرامج الفدية، التحديث المنتظم لكافة البرامج.

ليست تلك فقط هي البرامج المميزة ولكن يوجد العديد من تلك البرامج ذات الحماية المتكاملة لأجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وأجهزة الهواتف المحمولة، لذا يفضل التحديث الدائم للبرامج حتى تعمل بكفاءة .