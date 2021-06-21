أفضل وأقوى برامج مونتاج الفيديوهات المجانية للهواتف الذكية

يعد مونتاج الفيديوهات وإعادة تصميمها امراً ممتعاً للغاية كما أنه يعد مهارة ضرورية في سوق العمل هذه الأيام بالنسبة لمصممي الجرافيك ومحرري الفيديوهات، ويستخدم الكثير من الناس أنواعاً مختلفة من البرامج التي تؤدي نفس الغرض وهو إنتاج مقاطع فيديو بشكل رائع وبجودة جيدة، ولاستخدام برامج المونتاج الاحترافية يتعين عليك أن تكون ملماً باستخدام الكومبيوتر بشكل احترافي ويفضل ان تكون لك خبرة في التعامل مع برامج ومشاكل الكومبيوتر المختلفة.

ولأن متطلبات إجادة استخدام برامج المونتاج تعد صعبةً بعض الشيء للمبتدئين ولمن لا يمتلكون أجهزة حواسيب شخصية تجد أن هناك الكثير من برامج المونتاج المجانية والتي يمكنك استخدامها للهاتف بشكل طبيعي، وتنتشر هذه البرامج بشكل كبير جداً بين محرري الفيديوهات في مختلف أنحاء العالم، وتلاقي هذه البرامج إقبالاً هائلاً من المستخدمين نظراً لسهولة استخدامها وعدم اشتراطها لتوفر خبرة معينة والأهم من ذلك هو أنها مجانية تماماً ولا تتضمن أي اشتراك.

أفضل برامج المونتاج الاحترافية للموبايل:

دعنا نتفق أولاً على أن البرامج المستخدمة بواسطة الهاتف لا توفر ذات الجودة التي يمكنك الحصول عليها لقاء استخدامك لبرامج المونتاج الاحترافية على الكومبيوتر، وللعلم فإن أشهر وأكثر برامج المونتاج الموجودة في الإنترنت استخدامهاً هي برامج “بريميير” و”فيلمورا” وبرنامج آفتر إيفيكت، والبرنامج الوحيد من بين هؤلاء الذي يمكنك استخدامه للهاتف ولجهاز الكومبيوتر معاً هو برنامج فيلمورا والذي توفر الشركة المصممة له نسختين إحداهما للأندرويد والآيفون والأٌخرى للويندوز، ويعر التطبيق في متاجر التطبيقات باسم “Filmora GO” ويمكنك تحميله من هنا للأندرويد، ومن هنا للآيفون، وبرنامج Filmora GO هو الأفضل من بين برامج المونتاج المجانية للهاتف.

تطبيق Kine master:

يعد تطبيق Kine master واحداً من بين أكثر التطبيقات المستخدمة في المونتاج إقبالاً بين المستخدمين، ويقدم لك تطبيق Kine master العديد من المميزات الغير موجودة في التطبيقات الأٌخرى، ويمكنك تحميله من هنا للأندرويد، حمله من هنا للآيفون.

تطبيق Clip Champ:

واحد من بين أفضل وأقوى البرامج المجانية للمونتاج عن طريق الهاتف، ويمكنك التطبيق من القيام بخطوات مونتاج احترافية لإنتاج أفضل جودة للفيديوهات، ويمكنك تحميل التطبيق من هنا للأندرويد، حمله من هنا للآيفون.