أفضل هواتف 5G متوسطة السعر في 2025

عام 2025 شهد نضوج فئة الهواتف المتوسطة: معالجات أقوى، شاشات سريعة، وكاميرات قادرة، وكل ذلك بدعم شبكات 5G. في هذا المقال سنعرض أفضل هواتف 5G متوسطة السعر، ونقدم أسعارها في كل من مصر والمملكة العربية السعودية والمزيد من الدول العربية الأخرى.

الهواتف المفضلة في فئة 5G المتوسطة

1. Google Pixel 9a

المميزات: تحديثات أندرويد طويلة الأمد، تجربة تصوير ممتازة بفضل برمجيات Google، شاشة pOLED بجودة عالية.

العيوب: سرعة الشحن ليست الأسرع في الفئة.

يناسب المستخدم الذي يبحث عن أفضل تجربة كاميرا وتحديثات مضمونة.

2. Nothing Phone (3a)

المميزات: تصميم شفاف مميز، شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz، كاميرا جيدة جدًا.

العيوب: التجربة البرمجية قد تختلف حسب المنطقة.

يناسب من يريد هاتفًا ملفتًا بتصميم حديث وأداء قوي بسعر متوسط.

3. Samsung Galaxy A36 و A56

المميزات: شاشة Super AMOLED رائعة، دعم تحديثات طويل من سامسونج، أداء متوازن.

العيوب: الأداء أقل قليلًا من بعض المنافسين بنفس السعر.

يناسب المستخدم العادي الذي يريد هاتفًا متوازنًا وموثوقًا من سامسونج.

4. Motorola Moto G Stylus (2025)

المميزات: قلم مدمج Stylus للإنتاجية، بطارية ضخمة، سعر مناسب.

العيوب: الكاميرا متواضعة مقارنة ببعض المنافسين.

يناسب عشاق الكتابة أو الرسم على الهاتف مع بطارية تدوم طويلًا.

5. هواتف Xiaomi / Poco (مثل Poco X7 Pro و Redmi Note 13)

المميزات: قيمة قوية مقابل السعر، بطاريات كبيرة، أداء مناسب للألعاب.

العيوب: التحديثات أقل انتظامًا من جوجل وسامسونج.

يناسب من يريد أقصى أداء بسعر منخفض.

أسعار هواتف 5G

الهاتف مصر (EGP) السعودية (SAR) الإمارات (AED) الدولار (USD) Google Pixel 9a (128GB) ~ 24,999 EGP ~ 2,100–2,400 SAR ~ 2,200–2,500 AED ~ $499 Nothing Phone (3a) (128/256GB) ~ 21,000–31,000 EGP ~ 1,100–1,500 SAR ~ 1,150–1,600 AED ~ $379 Samsung Galaxy A36 (8/128GB) ~ 15,000–18,100 EGP ~ 1,000–1,300 SAR ~ 1,050–1,350 AED ~ $320 Samsung Galaxy A56 (8/256GB) ~ 23,000–24,500 EGP ~ 1,100–1,450 SAR ~ 1,150–1,500 AED ~ $430 Motorola Moto G Stylus (2025) ~ 23,000–23,700 EGP ~ 1,000–1,600 SAR ~ 1,050–1,700 AED ~ $399 Poco X7 Pro / Redmi Note 13 ~ 8,000 — 21,000 EGP ~ 600 — 1,500 SAR ~ 650 — 1,550 AED ~ $400

النصائح ودليل الشراء

إذا أولويتك التحديثات والدعم: اختَر Pixel 9a أو سلسلة Samsung A. حيث أن Google و Samsung يقدمان سياسة تحديث واضحة مقارنة ببعض الشركات الأخرى. إذا تريد تصميم فريد وشاشة مرئية: Nothing Phone (3a) خيار مميّز. للبطارية والقلم والإنتاجية: Moto G Stylus مناسب لمن يكتب ويرسم على الهاتف.

في النهاية، اختيار أفضل هاتف 5G متوسط السعر في 2025 يعتمد على أولوياتك: هل تبحث عن الأداء، الكاميرا، البطارية، أو التحديثات. المقال قدّم لك أبرز الخيارات المتاحة وأسعارها المحدثة في مصر والسعودية والإمارات، لتختار الأنسب لميزانيتك واحتياجاتك.