أفضل هواتف أوبو لعام 2023.. الخيار الأفضل لمن يبحث عن هاتف ذكي متطور

شهدت هواتف أوبو زيادة في شعبيتها في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت واحدة من أشهر العلامات التجارية للهواتف الذكية في العالم، وساهمت الشركة في تحقيق ذلك من خلال تقديم هواتف ذات مواصفات جيدة وسعر مناسب، كما أنها تعمل باستمرار على تطوير واجهة المستخدم الخاصة بها ColorOS لتوفير تجربة استخدام أفضل للمستخدمين.

تقدم أوبو مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية، بدءًا من الهواتف الرائدة ذات المواصفات العالية والأسعار المرتفعة، وصولًا إلى الهواتف المتوسطة ذات المواصفات الجيدة والسعر المناسب، وبذلك تلبي الشركة احتياجات جميع المستخدمين، سواء كانوا يبحثون عن أفضل المواصفات أو أفضل الأسعار.

إذا كنت تبحث عن هاتف أوبو جديد، فهناك العديد من الخيارات المتاحة لك، حيث تختلف الهواتف من حيث المواصفات والسعر، لذا من المهم تحديد احتياجاتك قبل الشراء، وفيما يلي أفضل هواتف أوبو في عام 2023:

1. OPPO Find N2 Flip

هاتف OPPO Find N2 Flip هو هاتف قابل للطي رأسيًا، يشبه تصميم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip5. يحتوي الهاتف على شاشة داخلية قابلة للطي بحجم 6.8 بوصة من نوع AMOLED، بدقة 2520 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع 1200 شمعة/المتر المربع، ودعم HDR10.

كما يحتوي الهاتف على شاشة خارجية بحجم 3.26 بوصة من نوع AMOLED، بدقة 720 × 382 بكسل، محمية بزجاج Gorilla Glass Victus 5.

يعمل الهاتف بمعالج Mediatek Dimensity 9000، ونظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم ColorOS 13، كما يتوفر بثلاث خيارات للذاكرة العشوائية: 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وبثلاث خيارات للذاكرة الداخلية: 256 أو 512 جيجابايت.

الهاتف مزود ببطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 44 واط، مما يسمح بشحن 50٪ من البطارية في 23 دقيقة، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي.

الهاتف به كاميرا خلفية مزدوجة، العدسة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، والعدسة الثانية بدقة 8 ميجابكسل، وتدعمان تصوير الفيديو بدقة 4K، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل.

سعر هاتف OPPO Find N2 Flip هو 1149 دولارًا للطراز الذي يحتوي على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

مواصفات هاتف OPPO Find N2 Flip

المواصفات التفاصيل الشاشة الداخلية 6.8 بوصة من نوع AMOLED، بدقة 2520 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع 1200 شمعة/المتر المربع، ودعم HDR10 الشاشة الخارجية 3.26 بوصة من نوع AMOLED، بدقة 720 × 382 بكسل، محمية بزجاج Gorilla Glass Victus 5 المعالج Mediatek Dimensity 9000 نظام التشغيل أندرويد 13 واجهة المستخدم ColorOS 13 الذاكرة العشوائية 8 أو 12 أو 16 جيجابايت الذاكرة الداخلية 256 أو 512 جيجابايت البطارية 4300 مللي أمبير في الساعة الشحن شحن سريع 44 واط، شحن لاسلكي عكسي الكاميرا الخلفية مزدوجة، العدسة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، والعدسة الثانية بدقة 8 ميجابكسل الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل

2. Oppo Reno 10 5G

هاتف Oppo Reno 10 5G مزود بشاشة رائعة مقاس 6.7 بوصة من نوع AMOLED، بدقة 2412 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة ونابضة بالحياة، كما تدعم الشاشة تقنية HDR10، مما ينتج عنه صور ومقاطع فيديو أكثر حيوية وواقعية.

يعمل الهاتف بمعالج Mediatek Dimensity 7050 القوي، ونظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم ColorOS 13.1، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

هاتف Oppo Reno 10 5G مزود ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 واط، مما يسمح بشحن الهاتف بالكامل في وقت قصير، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي، مما يتيح لك شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا.

كما أن الهاتف مزود بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، العدسة الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، والعدسة الثانية بدقة 32 ميجابكسل، والعدسة الثالثة بدقة 8 ميجابكسل، وتدعم جميعها تصوير الفيديو بدقة 4K، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل.

هاتف Oppo Reno 10 5G متوفر بسعر 1499 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

مواصفات هاتف Oppo Reno 10 5G المواصفات التفاصيل الشاشة 6.7 بوصة من نوع AMOLED، بدقة 2412 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، تدعم تقنية HDR10 المعالج Mediatek Dimensity 7050 نظام التشغيل أندرويد 13 واجهة المستخدم ColorOS 13.1 الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت الذاكرة الداخلية 128 أو 256 جيجابايت البطارية 5000 مللي أمبير في الساعة الشحن شحن سريع 67 واط، شحن لاسلكي عكسي الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات، العدسة الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، والعدسة الثانية بدقة 32 ميجابكسل، والعدسة الثالثة بدقة 8 ميجابكسل الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل

3. Oppo Find X5

هاتف Oppo Find X5 مزود بشاشة داخلية رائعة مقاس 6.5 بوصة من نوع AMOLED، بدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز.

هاتف Oppo Find X5 يعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 888 5G القوي، ونظام التشغيل أندرويد 12، وواجهة المستخدم ColorOS 13، ويتوفر بخيارات مختلفة من ذاكرة الوصول العشوائي (8 أو 12 جيجابايت) وذاكرة التخزين الداخلية (128 أو 256 جيجابايت).

هاتف Oppo Find X5 مزود ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 30 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 واط.

الهاتف مزود بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، العدسة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، والعدسة الثانية بدقة 13 ميجابكسل، والعدسة الثالثة بدقة 50 ميجابكسل، وتدعم جميعها تصوير الفيديو بدقة 4K، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل.

هاتف Oppo Find X5 متوفر بسعر 2341 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

مواصفات هاتف Oppo Find X5 المواصفات التفاصيل الشاشة AMOLED مقاس 6.5 بوصة، بدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز المعالج Qualcomm Snapdragon 888 5G نظام التشغيل أندرويد 12 واجهة المستخدم ColorOS 13 ذاكرة الوصول العشوائي 8 أو 12 جيجابايت ذاكرة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت البطارية 4800 مللي أمبير في الساعة الشحن سريع بقدرة 80 واط، لاسلكي بقدرة 30 واط، لاسلكي عكسي بقدرة 10 واط الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات: 50 ميجابكسل (رئيسية)، 13 ميجابكسل (زاوية واسعة)، 50 ميجابكسل (تقريب 2x) الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل

4. Oppo Reno 8

يحتوي هاتف Oppo Reno 8 على شاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز.

هاتف Oppo Reno 8 يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 1300 القوي، ونظام التشغيل Android 12، وواجهة المستخدم ColorOS 12.1، ويتوفر بخيارات مختلفة من ذاكرة الوصول العشوائي (8 أو 12 جيجابايت) وذاكرة التخزين الداخلية (128 أو 256 جيجابايت).

هاتف Oppo Reno 8 مزود ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط، مما يسمح بشحن الهاتف بنسبة 50% في غضون 11 دقيقة، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي.

هاتف Oppo Reno 8 به كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، العدسة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، والعدسة الثانية بدقة 8 ميجابكسل، والعدسة الثالثة بدقة 2 ميجابكسل، وتدعم جميعها تصوير الفيديو بدقة 4K، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل.

هاتف Oppo Reno 8 متوفر بسعر 1499 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.