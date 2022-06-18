أفضل هاتفين في حدود 5 ألف جنية بمواصفات رهيبة و كاميرات تنافس الأيفون “لهدية النجاح”

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن هدية النجاح، جديرا بالذكر بأن هذه الفترة تعد من أحسن فترات السنة وهي موسم ظهور النتائج و تحيق النجاح في الشهادات التعليمية، ولذلك يلجئ الكثير باقتناء هواتف جديدة، و يلجئ أيضا حاملي الهواتف الذكية بتغير هواتف لهواتف ذاكية أقوى من حيث المواصفات والإمكانيات، ومن خلال متابعتنا مزايا وأسعار الهواتف خلال الأيام الماضية، أعجبنا ب 3 هواتف محترمة تعطي قيمة مقابل أفضل سعر حاليا، من بعد موجة الغلاء الحالية، سوف نستعرضها لكم خلال هذا المقال.

هاتف Xiaomi Poco X3 Pro بمزاياه الرائعة

يأتي هاتف Xiaomi Poco X3 Pro من أقوي هواتف الفئة المتوسطة، الذي يتميز بالكثير من المواصفات والمزايا القوية، و مما لا شك فيه بأن شركة شاومي تخوض حاليا منافسة شارسه بأسواق الهواتف الذاكية، لطرحها هواتف بإمكانيات قوية مقابل سعر مناسب للفئات العمرية، كما يأتي الهاتف بألوان شبابية جديدة مثل البرونزي و الأزرق و الأسود.

المواصفات الدخلية لهاتف Xiaomi Poco X3 Pro

يأتي هاتف Xiaomi Poco X3 Pro بمواصفات داخلية رهيبة، ومن أبرزها دقة الشاشة التي تأتي بحجم 6.67 بوصة وتعمل بجودة الـ FHD+، وتأتي مصنوعة من نوع IPS LCD ومدمج بمنتصفها ثقب الكاميرا الأمامية، وتدعم الشاشة تقنية 120 هيرتز، و تعطي الشاشة جودة وضوح عالية تحث أشعة ضوء النهار مما يجعلها توفر للمستخدم المتعة عند مشاهدة الفيديوهات والمحتويات والاستمتاع بالتصفح.

العتاد الدخلي لهاتف Xiaomi Poco X3 Pro

جاء هاتف Xiaomi Poco X3 Pro بعتاد داخلي قوي مقارنة بسعرة المتوسط، حيث جاء الهاتف بمساحة تخزين عشوائية 6 أو 8 جيجا رام مع مساحة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابيت، ويدعم الهاتف تركيب بطاقة ذاكرة خارجية حتي 1 تيرا، كما يعمل الهاتف بمعالج قوي من نوع Snapdragon 860 يعمل بتكنولوجيا حديثه، مصاحبا بمعالج رسومي يأتي من نوع Adreno 640 مما يجعله يعطي الهاتف القدرة القوية عندة تشغيل الألعاب الثقيلة.

مواصفات كاميرا هاتف Xiaomi Poco X3 Pro

جاء هاتف Xiaomi Poco X3 Pro بأربعة كاميرات خلفية رائعة، حيث جاءت الكاميرا الأولي بدقة 48 ميجابيكسل وهي مخصصة للتثبيت البصري، وجاءت الثانية بدقة 8 ميجابيكسل وهي مخصصة للتصوير العريض، وجاءت الثالثة بدقة 2 ميجابيكسل وهي مخصصة للعزل، وجاءت الرابعة بدقة 2 ميجابيكسل وهي مخصصة للتقريب البصري، كما يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل وتعطي صور سلفي بجودة أكثر من رهيبة.

هاتف Infinix Zero X Pro بمواصفاته القوية

يأتي هاتف Infinix Zero X Pro بالمرتبة الثانية الذي أعجبنا بتصميمه الفريد المميز، حاملا شاشة كبيرة بمقياس 6.67 بوصة وتعمل بجودة وضوح أكثر من رائعة، وتأتي مصنوعة من نوع AMOLED، وتأتي بكثافة بكسلات حتي 395 بكسل في كل إنش، وتدعم تقنية 120 هرتز مما يجعلها شاشة جميلة عندة مشاهدة المحتويات عليها.



المزايا الداخلية لهاتف Infinix Zero X Pro المميز

يأتي هاتف Infinix Zero X Pro بمعالج قوي من نوع Mediatek Helio G95 مع معالج رسومي من Mali-G76 MC4 مما يجعله يعطي الهاتف عتاد قوي أثناء تحميل وتشغيل الملفات والألعاب الثقيلة.

كما يأتي الهاتف بمساحة رام عشوائية 8 جيجا رام مع مساحة تخزين داخلية 256 جيجابيت، ويدعم الهاتف تركيب بطاقة ذاكرة خارجية حتي 1 تيرا، والهاتف يعمل علي شبكات الجيل الرابع مع أحدث واجهة من شركة أنفنكس المبنية علي نظام أند رويد 12.

مواصفات الكاميرات لهاتف Infinix Zero X Pro

يضم هاتف Infinix Zero X Pro ثلاث كاميرات خلفية تعمل بجود خرافية، وتعمل بدقات مختلفة 108 و 8 و 8 ميجابيكسل وتدعم عدة تقنيات حديثة ومبتكرة تعمل علي تعديل الصور، كما يأتي الهاتف بكاميرا أمامية رائعة تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.

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