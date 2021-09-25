أفضل موقع قياس سرعة الانترنت بدقة عالية

يمكننا القيام بقياس سرعة الإنترنت، وذلك من خلال العمل على تحميل بعض التطبيقات، والتي يمكن من خلالها الدخول والتعرف على السرعة الحقيقية للنت، كذلك يمكن من خلاله قياس سرعة التحميل، وأيضًا قياس سرعة التحميل الخاصة بالفيديوهات، حيث أنه كلما كانت السرعة جيدة، كلما كان حجم المشاهدة أفضل، وكذلك يمكن الدخول بسهولة للمواقع المختلفة، دون أي مشاكل يمكن أن تواجهنا في عمليات التحميل التي نقوم بها، وذلك عبر أجهزتنا المختلفة، كما يمكننا إن نتعرف على السرعات المختلفة الخاصة بجميع الشبكات.

قياس سرعة الانترنت

يوجد من خلال متجر بلاي عدد من التطبيقات الشائعة، والتي يمكن أن نقوم بتحميلها عبر أجهزتنا المختلفة، وذلك بغرض القيام بقياس سرعة الإنترنت لدينا، حيث تقاس سرعة الانترنت بالميجابابت/ثانية، ويرمز لتلك السرعة Mbps، كما يمكننا التعرف في حال إذا ما كانت سرعة التنزيل وتعرف بال Download مرتفعة، وكذلك سرعة الرفع والتي تعرف بال Upload مرتفعة وفى حالة إذا ما كانت قيمة الاستجابة والتي تعرف بال Ping منخفضة، وفى حالة إذا ما كانت قيمة التقلقل والتي تعرف بال Jitter منخفضة ومن البرامج التي يمكن الاعتماد عليها في قياس سرعة النت البرامج التالية:

برنامج قياس سرعة الانترنت Speedtest

يمكن الحصول عليه من خلال متجر جوجل بلاي.

يمكنه القيام بقياس سرعة الإنترنت بدقة عالية.

يمكنه العمل على استكشاف خرائط التغطية لشبكات المحمول.

يمكنه كذلك أن يحافظ على خصوصية وأمان الاتصال بالإنترنت.

تطبيق قياس السرعة FAST Speed Test‏

يمكننا القيام بتحميل البرنامج من خلال متجر بلاي.

يتميز بقدرة عالية وفائقة في قياس سرعة النت بكل دقة.

التطبيق سهل التعامل معه، كما أنه يمكن العمل على تحميله دون مشكلة.

قياس سرعة النت بدقة عالية